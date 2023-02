Ornella Vanoni massacrata da Francesca Michielin: “Cosa penso io”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Michielin nel corso di una recente intervista a La Stampa si è espressa sugli artisti di età avanzata lanciando una frecciatina alla nota artista italiana Ornella Vanoni.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto affermato dalla giovane cantante italiana Francesca Michielin. Parole molto dure che a tanti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta a Ornella Vanoni. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il commento di Francesca Michielin sul suo futuro da cantante

Sono molti gli artisti che anche in età adulta scelgono di continuare a svolgere la professione di cantante. Una scelta questa non condivisa da Francesca Michielin che proprio di recente ha rivelato di non avere alcuna intenzione di continuare a cantare anche in età adulta. E ha inoltre colto l’occasione per rivolgere delle accuse a tutti gli artisti che nonostante l’età, anche ottantenni, non riescono a rinunciare all’idea di esibirsi sul palco sotto la luce dei riflettori. La Michielin approfittando dell’uscita del nuovo album intitolato “Cani Sciolti” e in occasione di una recente intervista rilasciata a La Stampa ha rilasciato delle particolari dichiarazioni dimostrando però di essere davvero tanto sincera e di avere le idee chiare nonostante la sua giovanissima età.

Le parole della giovane artista

Intervistata da La Stampa Francesca Michielin ha rivelato di non avere intenzione di continuare a cantare anche in età adulta, e di preciso a 64 anni, ma di volersi godere la vita. Successivamente ha poi colto l’occasione per lanciare quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta alla nota artista Ornella Vanoni. Nello specifico ha voluto precisare quanto l’artista sia davvero un “mito” e a proposito della sua esibizione sul palco del Teatro Ariston ha rivelato che è stato molto bello ascoltarla. Ma ha poi aggiunto “penso che da anziani si debba lavorare se si hanno cose da dire. Finché una persona più grande è un riferimento va bene ma se un “grande vecchio” si limita a dire che i giovani sono incompleti e superficiali non va bene”. E’ stato a tal proposito che la Michielin ha rivelato di essersi spesso sentita incompleta.

La Michielin contro la Vanoni

Secondo molti quindi le parole espresse dalla nota artista ed ex conduttrice di X-Factor altro non sono che un duro attacco rivolto in modo particolare a tutte quelle persone che in età avanzata continuano a cantare. Qualcuno degli artisti in questione, e nel caso specifico la Vanoni, decideranno di replicare oppure no? Non ci rimane che attendere.