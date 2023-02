Beatrice Valli, frecciatina velenosa alla sorella Ludovica “Io non mi comporto così”

0 SHARES Condividi Tweet

Beatrice Valli lancia una frecciatina alla sorella Ludovica dopo nascita del secondogenito di quest’ultima.

Beatrice Valli è incinta del suo quarto figlio, anche in questo caso una femminuccia che arriverà tra poche settimane. Non è l’unica in famiglia ad aver portato così tanta gioia, visto che anche la sorella Ludovica ha partorito nei giorni scorsi un maschietto, il secondogenito. Ebbene, sembra che in queste ore Beatrice abbia mandato una frecciatina alla sorella Ludovica, criticando seppur in modo velato, il nome scelto dalla stessa per il suo secondogenito, ovvero Otto Edoardo. Ma cosa ha riferito nello specifico Beatrice?

Beatrice Valli incinta del quarto figlio, molti le chiedono il nome

Beatrice Valli pare aver lanciato una frecciatina in queste ore alla sorella Ludovica Valli che è diventata mamma per la seconda volta, del piccolo Otto Edoardo. Anche in passato le due hanno dimostrato di non aver poi chissà quale bel rapporto, ed in diverse occasioni si sono scambiate delle frecciatine. Questa volta però Beatrice sembra aver esagerato, lanciando una frecciatina piuttosto singolare.

Freacciatina alla sorella Ludovica

Il tutto è accaduto nel momento in cui Beatrice rispondeva nelle storie su Instagram, ad alcune domande poste da followers dicendo una cosa nello specifico. Un utente le avrebbe chiesto quale nome darà alla sua bambina che sta per nascere. Beatrice ha risposto che ancora un nome non c’è soprattutto perchè non ha trovato un accordo con il papà della piccola. Marco Fantini infatti vorrebbe un doppio nome, così come lui stesso ha riferito “Ma va di moda”, avrebbe detto Marco.

Gli auguri di Beatrice a Ludovica, la replica della sorella

Secca la replica di Beatrice, la quale avrebbe detto “Appunto per quello non voglio darglielo”. In molti sembra che abbiano visto questa frase di Beatrice come un riferimento alla sorella che ha dato proprio in questi giorni il secondo nome al suo piccolino. I più attenti fan, hanno anche notato che dopo la nascita del piccolo, Beatrice aveva scritto sotto al post della sorella “Benvenuto Otto”, con la replica di Ludovica che specificava il fatto che il bambino si chiamasse Otto Edoardo.