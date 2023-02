Oggi è un altro giorno, Serena Bortone resta senza parole, momenti concitati in studio, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone nel corso della puntata di ieri ha vissuto alcuni momenti di spavento a causa della celebre attrice comica Barbara Foria.

Una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda ieri. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una divertente gag con protagonista la celebre attrice comica Barbara Foria. Ma esattamente, cos’è successo? Vediamo di fare chiarezza.

Attimi di preoccupazione per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Anche ieri, martedì 21 febbraio 2023, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il noto programma del pomeriggio condotto da Serena Bortone. Ospiti della puntata Enzo Decaro, Maria Grazia Cucinotta e la simpaticissima Barbara Foria. E proprio quest’ultima ad un certo punto ha fatto tanto preoccupare la conduttrice e dato vita ad una simpaticissima gag che ha tanto divertito i presenti in studio. Ma esattamente cos’è successo? La presentatrice e i suoi opinionisti e ospiti in studio hanno affrontato diversi argomenti e parlato anche del fenomeno piuttosto diffuso legato ai balli di gruppo. E’ stato a questo punto che una particolare voce ha catturato l’attenzione della conduttrice che si è alzata in piedi tanto preoccupata.

La simpatica gag con protagonista Barbara Foria

“Oddio! Che impressione”, sono state queste nello specifico le parole espresse da una Serena Bortone preoccupatissima che ha poi visto la sua sosia ovvero Barbara Foria all’interno dello specchio. E proprio la celebre attrice comica si è rivolta al pubblico chiedendo di levare la parrucca “all’impostora”. Parole ovviamente rivolte alla Bortone che ha subito replicato affermando che di Serena ne basta solamente una perchè pensarne due rappresenta un vero e proprio incubo.

Chi è Barbara Foria e cosa sappiamo sull’attrice comica

Tutti conoscono e apprezzano Barbara Foria, questo è il nome della celebre attrice comica tanto apprezzata in televisione e al cinema ma non solo. Nata a Napoli nel 1975 non sembrerebbe essere impegnata sentimentalmente anche se ha rivelato di avere avuto una relazione molto lunga e importante che però non è andata per come sperava. E’ laureata in Giurisprudenza ma ha scelto di abbandonare tale carriera per dedicarsi a quella da comica. Diverse le trasmissioni alle quali ha partecipato divertendo il pubblico, e tra queste ad esempio è possibile menzionare Only Fun ma anche Colorado. Quali sono invece le imitazioni che hanno reso Barbara Foria particolarmente celebre al pubblico? Tra queste è possibile menzionare quella di Myrta Merlino e quella della celebre conduttrice sopracitata ovvero Serena Bortone.