Amadeus fa irruzione a Viva Rai 2 “Bomba sul Festival di Sanremo 2024”

Amadeus fa irruzione a Viva Rai 2 e da qualche anticipazione sulla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Nella mattinata di oggi è andata in onda una nuova puntata di Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello che ha da sempre un grandissimo successo. Nel corso della puntata di oggi, andata in onda come sempre su Rai 2 ad un certo punto ha fatto irruzione Amadeus, il quale ha fatto un annuncio davvero molto importante. In realtà è stata mandata in onda una clip in cui il direttore e conduttore della kermesse canora più importante d’Italia ha voluto fare un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Ma di cosa si tratta?

Fiorello e la nuova puntata di Viva Rai 2

Nella mattinata di oggi, Fiorello ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2 che come sempre è stato un grandissimo successo. Ad un certo punto, il conduttore ha mandato in onda una clip in cui Amadeus ha voluto dire una cosa davvero molto importante. Nello specifico, il conduttore ha annunciato che farà una cosa mai fatta, proprio fino a questo momento. “

Amadeus fa irruzione nella puntata di Viva Rai 2 e fa un’anticipazione sul prossimo Festival

Ciao a tutti.. Sono nel camerino de I soliti ignoti- il Ritorno e faccio una cosa che non ho mai fatto nei precedenti Festival di Sanremo”. Pare che il conduttore abbia in qualche modo dato qualche anticipazione sulla prossima edizione del Festival. “Non l’avevo mai fatto, ma sono in grado di spoilerare già oggi alcune cose importanti che riguardano il Festival di Sanremo 2024…”. Queste la anticipazioni del conduttore I soliti ignoti che nel corso di un’intervista rilasciata a Rtl 102.5 ha detto che proprio in quelle ore avrebbe scelto il suo look per la prossima edizione della kermesse più importante d’Italia.

Fiorello prende la parola, la reazione di Biggio

Finita la clip, poi, Fiorello avrebbe preso la parola ed ha poi colto l’occasione per annunciare che il suo amico Amadeus darà degli spoiler su Sanremo 2024 in anteprima ed in esclusiva.“Volete sapere questa cosa? La volete sapere davvero? Domani parlerà…”, queste le parole di Fiorello. La reazione di Biggio è stata piuttosto esilarante.“Come’è possibile? Un anno prima già sa?”.