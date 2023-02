Tiberio Timperi sorprende tutti lanciando una bomba sul suo lavoro: “Non vogliono che io lo faccia”

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha rivelato di non aver più lavorato in radio semplicemente perché non gli hanno più consentito di farlo.

Una lunga intervista a Il Corriere della Sera è stata quella rilasciata da Tiberio Timperi. Intervista nel corso della quale il noto conduttore ha parlato della sua vita facendo anche delle rivelazioni. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il grande ostacolo di Tiberio Timperi sul lavoro

Tiberio Timperi è un conduttore molto apprezzato che nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha colto l’occasione per parlare di quello che per lui è stato il primo amore ovvero la radio. A tal proposito Timperi nel rispondere alla domanda della giornalista del quotidiano sopracitato ha rivelato di aver sempre amato lavorare in radio ma il problema è un altro. Da tempo infatti sembrerebbe che qualcuno non glielo consenta. Nello specifico il conduttore ha precisato che per lavorare in radio non servono gli occhi verdi ma solamente saper tanto parlare. E ha poi aggiunto “Mi manca moltissimo ma se non me la fanno fare non è colpa mia: non c’è trippa per gatti”.

Il motivo per il quale Timperi non lavora in radio

A Tiberio Timperi quindi piacerebbe molto lavorare in radio, ma come mai non glielo consentono? Alla domanda in questione il conduttore ha risposto con estrema sincerità, caratteristica questa che lo contraddistingue, rivelando che i motivi legati a tale scelta potrebbero essere due. Un motivo potrebbe essere legato alla non simpatia provata nei suoi confronti mentre il secondo motivo potrebbe essere, ha precisato il conduttore perché non fa parte di “un certo giro”. E sempre parlando della possibilità di lavorare in radio Timperi ha voluto precisare di essere ancora pronto a farlo.

Le parole del conduttore sulla sua vita

Sempre nel corso della stessa intervista Tiberio Timperi ha poi continuato a rispondere alle domande della giornalista sempre con molta sincerità. Nello specifico la giornalista gli ha chiesto se pensa che alcuni possano considerarlo appunto poco simpatico, ma ecco che il conduttore ha voluto precisare che crede di esserlo ma per dimostrare di essere simpatico e soprattutto per aprirsi ha bisogno di tempo. Tiberio Timperi ha poi voluto precisare di aver sempre dimostrato di essere una persona competente e sincera ma forse questo non è bastato. Infatti ha voluto precisare che molto spesso serve avere anche altre qualità. E’ stato a tal proposito che il presentatore ha voluto precisare di non essere una persona ipocrita e soprattutto di non aver mai selezionato le persone da frequentare in base a quello che è il loro lavoro.