Chiara Ferragni umiliata da Selvaggia Lucarelli: “La lettera a se stessa bambina guardate chi l’aveva già scritta qualche mese fa”

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Chiara Ferragni e del suo monologo portato al Festival di Sanremo e lancia uno scoop.

Si continua a parlare di Chiara Ferragni e del suo monologo che ha portato sul palco dell’Ariston. Ricorderete come Selvaggia Lucarelli si sia scagliata contro la moglie di Fedez e nello specifico contro il suo monologo.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Chiara Ferragni e del suo monologo portato sul palco dell’Ariston

A distanza di qualche giorno ecco che Selvaggia Lucarelli ha voluto in qualche modo tornare sull’argomento e lo ha fatto recuperando un post che pare appartenesse a Gabriella Caunesil, la moglie di Riccardo Pozzoli, Quest’ultimo, per chi non lo sapesse è l’ex compagno di Chiara con il quale l’imprenditrice digitale più famosa al mondo ha fatto coppia per tanto tempo. La donna, Gabrielle pare che abbia scritto una lettera a se stessa bambina parlando delle varie difficoltà affrontare e di tutti gli imprevisti che purtroppo le si sono posti davanti.

Spunta una lettera scritta da una donna a se stessa bambina, moglie dell’ex di Chiara

“Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?” questo il commento della Lucarelli che ha anche aggiunto un’emoticon che strizza l’occhio. Non è di certo la prima volta che Chiara Ferragni viene punzecchiata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, soprattutto in tema di outfit, raccolte fondi e tanto altro ancora. Durante il Festival di Sanremo la giornalista sembra che in qualche modo abbia attaccato Chiara, ma non in modo esagerato. Anzi, quando tutti si sono scagliati contro il marito di Chiara, Fedez per il via del bacio con Rosa Chemical, la giornalista ha addirittura preso le sue difese, seppur aggiungendo che è “un bambino viziato che vuole sempre essere al centro dell’attenzione”.

Le accuse della Lucarelli

Adesso però, la giornalista ha voluto ancora una volta puntare il dito contro Chiara, sottolineando come sia davvero molto strano il fatto che u monologo molto simile a quello portato da Chiara fosse stato già scritto da un’altra donna, e tra l’altro vicina alla imprenditrice digitale più famosa al mondo. Chissà se Chiara vorrà replicare alle parole della Lucarelli o se come spesso accade, farà finta di nulla.