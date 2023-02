Nei tuoi panni, Mia Ceran preoccupa: “Mi sento poco bene”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Nei tuoi panni, Mia Ceran ha condotto una puntata davvero difficile nella giornata di ieri. Ma cosa è accaduto?

Mia Ceran, la conduttrice del programma “Nei tuoi panni”, nei giorni scorsi aveva annunciato il suo ritiro per via della gravidanza. Ad ogni modo, proprio nella giornata di ieri Mia ha condotto una puntata davvero difficile. Pare che la conduttrice non fosse in perfetta forma fisica. Ma cosa è accaduto a Mia Ceran?

Mia Ceran, la conduttrice di Nei tuoi panni conduce una puntata difficile

Mia Ceran, la conduttrice che è al timone della trasmissione Nei tuoi panni, ha condotto una puntata davvero difficile per via delle sue condizioni di salute. In apertura della trasmissione, Mia ha annunciato il primo ospite, ovvero il cantante Antonino Spadaccino che ha avuto un grandissimo successo a Tale e quale show. E’ stato proprio quando la conduttrice ha fatto entrare in studio il cantante, che la stessa ha parlato delle sue condizioni di salute.

Problemi di salute in puntata per la conduttrice

“Nella puntata un po’ così in cui io non ho voce per fortuna abbiamo un ospite che di voce ne ha da vendere”. Queste le parole della conduttrice, alle quali ha replicato lo stesso Antonino dicendo che anche lui aveva problemi con la voce. E’ stata una puntata piuttosto particolare per la conduttrice che è ormai prossima al parto. Come abbiamo già anticipato, soltanto qualche puntata fa la stessa conduttrice aveva fatto sapere di essere parecchio stanca per via della gravidanza e di non essere più in grado di gestire tutto, ovvero casa, famiglia e lavoro.

Stanchezza e bisogno di riposo prima del parto, la decisione della conduttrice

Per queste ragioni, la conduttrice ha preso la decisione di ritirarsi dal lavoro, scelta condivisa dai suoi superiori, anche se non proprio tutti. “Alcuni superiori non l’hanno presa benissimo, sapevo cosa pensavano. Nessuno ti regala comprensione, soprattutto gli uomini che la stanchezza del post partum non sanno nemmeno cosa sia”. Di questo ne ha parlato la conduttrice nel corso di una recente intervista a F. La conduttrice condurrà fino a venerdì 3 marzo per poi fermarsi e poi ritornare in onda nella prossima stagione televisiva, forse in autunno.