Gf vip, Ivana protesta, Signorini la distrugge: “Ecco che fine dovresti fare tu”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip è accaduto qualcosa davvero di spiacevole nei giorni scorsi tanto che la produzione è dovuta intervenire con dei provvedimenti.

La puntata del Grande fratello vip, andata in onda ieri sera non è stata molto semplice per i vipponi, che sono stati raggiunti da un provvedimento disciplinare davvero molto duro. Alfonso Signorini e l’intera produzione del reality di Canale 5 non ha potuto non bacchettare i concorrenti per quanto accaduto nei giorni scorsi e soprattutto sabato sera, durante la festa di Carnevale. Ma di che tipo di provvedimento si è trattato?

Grande fratello vip, puntata difficile per i vipponi

Al Grande fratello vip, nella puntata andata in onda lunedì 20 febbraio è accaduto praticamente di tutto. Per l’ennesima volta, il clima che si è respirato in studio ed in casa è stato incandescente. Alfonso Signorini e la produzione sono dovuti intervenire per prendere dei provvedimenti davvero molto seri nei confronti dei concorrenti. Tutto sarebbe legato a dei comportamenti piuttosto gravi tenuti dai vari concorrenti e nello specifico di Luca Onestini e Matteo Diamante da una parte e Oriana Marzoli e Martina Nasoni dall’altra.

La festa di Carnevale finisce male, provvedimento per i concorrenti

Sappiamo bene ormai, dopo qualche settimana che tra Luca e Matteo non c’è proprio un gran feeling, ed i due non hanno fatto altro che punzecchiarsi in questi giorni di permanenza all’interno della casa. La situazione sarebbe peggiorata sabato sera, con il lancio della forchetta da parte di Diamante in un momento di forte nervosismo. Anche Oriana e Martina se ne sono dette di tutti i colori durante la serata di sabato e sono volate parole molto pesanti.

Ivana Marzova interviene e Alfonso Signorini la fa nera

Per tutte queste ragioni, è arrivato per tutta la casa il provvedimento disciplinare che prevede il dimezzamento del budget per la spesa per ben due settimane. Tutti i vipponi sono rimasti piuttosto scossi dalla notizia ma nessuno sembra abbia replicato, tranne Ivana Marzova. Quest’ultima rivolgendosi al conduttore avrebbe detto “Ci arriva veramente poco, siamo in 20 persone”. Queste parole hanno mandato su tutte le furie Alfonso, che ha replicato in modo piuttosto duro.“Non farmi parlare perché se fosse dipeso da me voi tre questa sera facevate le valigie e tornavate a casa“. Insomma, parole abbastanza dure quelle di Alfonso, stando dei comportamenti violenti e poco carini dei concorrenti.