Pierluigi Diaco umilia Fedez: “C’è solo una cosa più ridicola di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Non si placano le proteste per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. A parlare oggi è stato Pierluigi Diaco, il quale è stato piuttosto critico.

Si continua a parlare di Fedez e del bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston in occasione della serata finale del Festival di Sanremo. Ebbene, da quel momento è scoppiato davvero un grande caos e di questo bacio non si fa altro che parlarne non soltanto sui social, ma anche in tv. Molti hanno espresso il proprio punto di vista al riguardo, e parliamo non di semplici telespettatori, ma anche noti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. In queste ore ad esprimere il suo parere è stato lui, Pierluigi Diaco, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a LaPresse. Ma cosa ha riferito il conduttore di Bella Mà?

Bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo, è ancora polemica

Si parla sempre di più del bacio tra Fedez e Rosa Chemical, avvenuto sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultima puntata del Festival di Sanremo. Ebbene, in queste ore a parlare è stato il conduttore di Bella Mà, Pierluigi Diaco il quale ha rilasciato un’intervista a LaPresse, criticando in modo abbastanza duro questo limone.

La dura critica di Pierluigi Diaco

“Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell’informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico? Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni”. Queste le parole del conduttore che in quest’ultimo periodo è stato sotto i riflettori per quanto accaduto durante una puntata di Bella Mà.

Il conduttore di Bella Mà contro Fedez e Rosa Chemical

“In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant’è che io sono unito con il mio compagno. Che senso ha baciarsi in prima serata. Quella per me non è arte, quella è parac***agine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità”. Queste ancora le parole del conduttore il quale tra l’altro si era anche espresso sul comportamento di Blanco tenuto sempre sul palco dell’Ariston, quando ha completamente distrutto la scenografia fatta di tante rose rosse.