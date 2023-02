Bella Mà, Costantino Vitagliano senza freni “Cosa mi hanno fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Ospite a Bella Mà, Costantino Vitagliano parla del suo grande successo e del periodo di discesa. Poi sbotta.

Costantino Vitagliano, ex tronista di Uomini e Donne anche se lui non ama essere rinominato così, è stato ospite nella giornata di ieri, di Pierluigi Diaco a Bella Mà. Il modello, nello studio di Diaco ha parlato della sua vita privata, della sua carriera, degli esordi avvenuti proprio a Uomini e Donne, dove è stato il primo tronista della trasmissione di Maria De Filippi. Ad un certo punto però, il noto modello si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto pesanti che non sono di certo passate inosservate. Ma cosa è accaduto?

Costantino Vitagliano ospite a Bella Mà da Pierluigi Diaco

Costantino Vitagliano è stato ospite nel salotto di Bella Mà, la trasmissione di Pierluigi Diaco. Il modello, come già abbiamo avuto modo di anticipare, ha ricordato i momenti in cui è approdato in tv, nella trasmissione di Maria De Filippi, come primo tronista della storia. Poi, il modello ha anche parlato della discesa, dopo tanti anni di grande successo ottenuto proprio alla partecipazione a Uomini e Donne. Costantino nello studio di Diaco non ha assolutamente negato di aver avuto delle difficoltà davvero molto importanti nell’affrontare questo periodo di discesa, ma ha parlato di responsabilità da dividere.

Il modello ed tronista si racconta, dal successo alla discesa

“Io funzionavo, poi ad un certo punto si è deciso che dovevo morire artisticamente. E’ stata colpa del sistema, basti ricordare chi era il mio agente, Lele Mora, al quale voglio comunque un bene dell’anima”. Queste le dichiarazioni di Costantino, il quale nel corso di questa intervista, ha poi parlato di qualcosa di molto intimo e privato. “Io sono sempre stato un tipo solitario, i miei amici veri sono quelli di periferia. Gli altri erano persone con le quali lavoravo. Professione? Si è deciso che non dovevo funzionare più e il mio posto lo hanno preso dei tipi più funzionali”. Queste ancora le parole di Costantino dichiarate nello studio del programma di Rai 2 nella giornata di ieri lunedì 20 febbraio.

Le dichiarazioni di Costantino accendono un dibattito in studio

“Spesso i giovani mi riconoscono e mi fermano per strada chiedendomi di essere mandati a Uomini e Donne, come se io fossi Maria De Filippi. Io sono arrivato dal nulla e mi sono costruito da solo, oggi i giovani non hanno capito come funziona”, ha aggiunto il modello. Dopo le sue dichiarazioni, in studio si è aperto un dibattito, con Costantino che ha aggiunto come i giovani di oggi vogliano crearsi un futuro cercando delle scorciatoie.