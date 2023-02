GfV, Sonia Bruganelli diretta con Alfonso “Sei uno s*****o”, il pubblico resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ha compiuto gli anni ieri, così Alfonso Signorini in diretta ha voluto farle uno scherzo, sbagliando anche l’età.

Sonia Bruganelli nella giornata di ieri ha compiuto gli anni e per l’occasione, Alfonso Signorini ha voluto farle uno scherzo in puntata al Grande fratello vip. Durante la diretta, infatti, il conduttore annunciando a tutti che fosse il compleanno della nota opinionista, ha fatto entrare in studio una piccola crostata di quella che si trova al supermercato con una candelina ed il numero 50. Uno scherzo che di certo ha fatto sorridere Sonia che ha subito precisato che di anni però, effettivamente ne ha 49.

Sonia Bruganelli, la nota opinionista del Grande fratello vip nella giornata di ieri ha compiuto gli anni, ben 49 anni. Dopo i vari festeggiamenti sui social, Sonia ha “festeggiato” anche in puntata in modo davvero speciale. Ebbene, Alfonso ha voluto farle uno scherzo, ovvero ha fatto entrare in studio una torta con una piccola candelina e il numero 50.

Uno scherzo che però ha fatto sorridere tutti, un pò meno Sonia anche se con ironia ha voluto replicare ad Alfonso sottolineando il fatto che di anni in realtà ne ha 49 e non 50.«Ne ho molti meno e poi una crostatina così piccola ma è una tristezza!». Questa la replica della opinionista che è ufficialmente nata il 20 febbraio 1974 e di anni ieri ne ha compiuti 49. Rivolgendosi ad Alfonso, poi avrebbe aggiunto “Ma sei uno s*****o. Stenderei un velo pietoso sulla modalità dei festeggiamenti.

Ad ogni modo, poi, i concorrenti in casa durante la puntata le hanno fatto gli auguri singolarmente ed hanno anche intonato la canzone “Happy birthday. Di questo la moglie di Paolo Bonolis ne è rimasta molto contenta e soddisfatta. Nonostante il suo bel caratterino, Sonia è comunque molto amata anche dai telespettatori che hanno voluto omaggiarla nel giorno del suo compleanno con tanti affettuosi e calorosi auguri.