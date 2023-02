Belve, Anna Oxa lascia tutti a bocca aperta sulla sua partecipazione al Festival: “Ci sono alcune cose che non posso dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Oxa dopo una settimana dalla fine del Festival di Sanremo ha rotto il silenzio e lo ha fatto a Belve, il programma di Francesca Fagnani.

Anna Oxa è stata una delle protagoniste indiscusse di questo Festival di Sanremo 2023, nonostante comunque la sua canzone non abbia avuto un grande successo. Di Anna se ne sono dette di tutti i colori, dalla lite con Madame che pare non sia mai avvenuta, alle accuse di Fedez che le ha dato della maleducata. A distanza di qualche giorno dalla fine del Festival, Anna ha deciso di parlare ed ha rilasciato un’intervista molto interessante per Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Ma cosa ha dichiarato?

Anna Oxa, dopo il Festival rilascia un’intervista a Belve

Anna Oxa a distanza di una settimana dal Festival di Sanremo, ha deciso di rilasciare un’intervista molto interessante a Belve, il salotto di Francesca Fagnani. Lei è sicuramente una delle più grandi cantanti della musica italiana, ma purtroppo in questo Festival non ha ottenuto un grande successo.”Vedi che felicità per te oggi?“, ecco le parole con cui Anna ha iniziato la sua intervista rispondendo alla domanda della Fagnani che pare le avesse chiesto qualcosa sulla decisione di non farsi intervistare proprio durante il Festival.

La cantante felice della sua partecipazione al Festival di Sanremo

“Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o, meglio, il suo management dice che no… la sua casa discografica, per il momento, non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice, va bene”. Queste ancora le parole della cantante facendo il gesto come a voler indicare soldi.”Non puoi tu condannare perché tu vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa“, ha aggiunto ancora Oxa nel corso dell’intervista rilasciata a Belve.

Anna, le parole della cantante sul 25esimo posto

Ad ogni modo, sembra che Anna abbia comunque confessato di essere davvero soddisfatta di questa ennesima partecipazione al Festival di Sanremo. “Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo, ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”. Queste ancora le parole della cantante, che non si preoccupa di quel 25esimo posto ottenuto al Festival.“Il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola voto, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro”. Queste ancora le parole della cantante.