Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, lite in diretta con un ospite “Mi costringi ad essere sgarbata”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata del suo programma ha avuto un battibecco piuttosto acceso con un ospite.

Serena Bortone, la nota conduttrice di Oggi è un altro giorno in quest’ultimo periodo sembra che sia finita spesso al centro delle polemiche e sotto i riflettori. A quanto pare, proprio nella giornata di ieri, Serena nel corso della puntata ha avuto modo di scontrarsi con un suo ospite. In studio sono intervenuti Minnie Minoprio, Gigliola Cinquetti e Don Backy. E’ stato proprio quest’ultimo che ha fatto infuriare la conduttrice e tra loro pare che ci sia stato un battibecco che di certo non è passato inosservato al pubblico da casa. Ma cosa è accaduto?

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno si infuria con un suo ospite

Serena Bortone, nella giornata di ieri a Oggi è un altro giorno ha avuto un battibecco con un suo ospite, ovvero Don Backy. Tutto sarebbe iniziato nel momento in cui Aldo Caponi è intervenuto ricordando la collega Milva, che come ben sappiamo è venuta a mancare alcuni anni fa. Il cantante è sembrato piuttosto infastidito dal comportamento di Serena Bortone che pare lo avesse interrotto per mandare la pubblicità.

Battibecco tra la conduttrice e l’ospite

“Ma non riesco a capire, se posso parlare o no”, ha detto l’ospite rivolgendosi proprio alla conduttrice. Quest’ultima piuttosto indispettita avrebbe detto “In teoria no”, mandando poi la pubblicità. Tornati in studio, la conduttrice con ironia avrebbe lanciato una stoccata dicendo “Torno da Don Backy sennò non mi rivolge più la parola”. Subito dopo avrebbe poi aggiunto “Se mi citi i locali sono costretta ad essere sgarbata“. Insomma, un battibecco al veleno tra i due che di certo non è passato inosservato al pubblico di Rai 1.

L’intervista di Serena Bortone

Nel corso di una recente intervista, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera, parlando anche della questione Memo Remigi. La conduttrice ha confessato di essere rimasta molto delusa per quanto accaduto. Parlando della sua vita privata, la conduttrice ha fatto sapere di non essersi mai sposata, ma di essere stata felice in coppia.