Chiara Ferragni: “I miei momenti migliori”, Fedez grande assente

Chiara Ferragni nelle scorse ore ha condiviso alcune fotografie dei suoi momenti migliori ma in nessuna di queste immagini è presente il marito Fedez.

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. E ad alimentare ancora di più tali gossip è stata proprio la celebre influencer in seguito alla condivisione di una serie di scatti su Instagram. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi?

Chiara Ferragni e Fedez sono veramente in crisi oppure no? Questa è la domanda alla quale tante persone negli ultimi giorni stanno cercando di trovare una risposta. Il tutto è nato in seguito al bacio dato proprio dal rapper al cantante Rosa Chemical sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Chiara Ferragni sembrerebbe essere rimasta delusa dal comportamento avuto dal marito che a sua volta è scomparso dai social pubblicando solo pochissimi post in tanti giorni. Tante le domande alle quali tanti fan della celebre coppia stanno tentando di trovare delle risposte. E proprio la bella Chiara nelle ultime ore ha alimentato ancora di più i dubbi in seguito alla condivisione di una serie di particolari immagini sui social.

Il post social condiviso dalla Ferragni

Nello specifico Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram nel corso degli ultimi giorni le fotografie dei momenti più belli e importanti vissuti. E in nessuna delle immagini condivise è presente il celebre rapper. Al contrario l’influencer ed imprenditrice digitale ha mostrato solamente se stessa, i suoi bellissimi bambini Vittoria e Leone, le sue sorelle e la sua mamma ma anche i collaboratori con i quali è solita trascorrere molto tempo. Nelle scorse ore ha poi condiviso alcune immagini definite “best of these days”. E anche in questo caso in nessuna delle immagini menzionate è presente il marito Fedez indicato dai followers come il grande assente.

La verità sul rapporto tra i Ferragnez

I Ferragnez solitamente hanno sempre condiviso sui social tantissime immagini insieme e proprio per tale motivo sono tanti a domandarsi come mai nelle ultime settimane hanno scelto di non farlo più. Nonostante tutto Chiara Ferragni giorno dopo giorno dimostra di non aver bisogno di nessuno, nemmeno del marito. Ma quella che è la realtà dei fatti la sapremo solo prossimamente quando i diretti interessati decideranno di fare chiarezza sulla questione.