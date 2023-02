GF Vip, Signorini svela, senza giri di parole, perchè partecipano sempre gli stessi volti

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini su Instagram ha risposto alle domande dei followers rivelando come mai al reality sono solite partecipare sempre le stesse persone.

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più amati e seguiti dai telespettatori, gli stessi che però si pongono spesso molte domande nella speranza di trovare delle risposte. E proprio ad alcune di queste ha risposto Alfonso Signorini che nella giornata di ieri ha scelto di aprire il famoso box delle domande su Instagram. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Alfonso Signorini risponde alle domande dei followers su Instagram

Una nuova puntata del GF Vip è andata in onda nella serata di ieri, e proprio poco prima della diretta e di preciso nella mattina ieri il conduttore del reality show ovvero Alfonso Signorini ha scelto di aprire il box delle domande su Instagram e rispondere alle domande dei suoi followers. Il noto direttore di ‘Chi’ ha risposto alle curiosità di molte persone e svelato alcuni particolari retroscena sul programma. Ma non solo, ha anche colto l’occasione per svelare alcune anticipazioni legate appunto alla puntata andata in onda ieri sera.

Le parole del conduttore

Tra le tante domande che i telespettatori sono soliti porsi vi troviamo anche quella che riguarda la scelta di alcuni dei concorrenti. Nello specifico alcuni di questi hanno già partecipato al Grande Fratello, come ad esempio Luca Onestini e Ivana Mrazova ma anche Pamela Prati, Daniele Dal Moro ecc. In modo particolare i concorrenti dell’edizione in corso, la settima, provengono quasi tutti da altri reality tra cui ad esempio l’Isola dei Famosi, Temptation Island ecc. In tanti quindi si chiedono il motivo per il quale ad essere scelti sono sempre gli stessi concorrenti tra cui alcuni non vip. E alla domanda in questione ha risposto, forse con sincerità o forse con ironia, proprio Signorini rivelando “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta”.

Il desiderio di Signorini e le anticipazioni sulla nuova puntata

Alfonso Signorini ha poi rivelato di avere un grande desiderio ovvero quello di far tornare su Canale 5 la versione Nip del reality. E quindi quella alla quale sono soliti partecipare personaggi non famosi rivelando che proprio questa potrebbe portare “una ventata d’aria fresca“. In riferimento invece alla puntata andata in onda ieri sera il conduttore già nella mattina di ieri ha anticipato l’arrivo di una serie di colpi di scena. E proprio a proposito di questa settima edizione del reality Signorini si è espresso definendola piuttosto impegnativa proprio a causa dei concorrenti che ne fanno parte.