Che tempo che fa, Luciana Littizzetto nella bufera, il suo monologo copiato, il web la massacra

Luciana Littizzetto in seguito al discorso tenuto nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa è stata accusata dai telespettatori di plagio.

E’ finita al centro di una grossa polemica la celebre comica italiana Luciana Littizzetto in seguito al monologo tenuto lo scorso 19 febbraio nel programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio ovvero “Che tempo che fa”. Ma esattamente per quale motivo è nata tale polemica? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Luciana Littizzetto al centro di una grossa polemica

Così come spesso accade ecco che anche la scorsa domenica, 19 febbraio 2023, a Che tempo che fa la comica Luciana Littizzetto ha intrattenuto i telespettatori con un monologo. Questo però a differenza delle altre volte ha provocato una grossa polemica. La comica ha tenuto un discorso legato al costo degli affitti considerati troppo alti per gli studenti che studiano fuori sede. Un argomento del quale si è tanto discusso nel corso degli ultimi mesi e che ha provocato spesso la reazione di tanti studenti che hanno dichiarato di vivere in stanze piccolissime pagate però in modo esagerato. In molti però nelle parole pronunciate dalla Littizzetto hanno notato qualcosa di strano, e nello specifico tanti sembrerebbero aver riconosciuto in tali parole quanto detto da un’altra persona. Motivo questo per il quale la comica è finita al centro di una grossa polemica tanto da essere stata accusata di plagio.

L’accusa mossa dai telespettatori alla celebre comica

Tanti utenti hanno commentato quanto visto e ascoltato accusando Luciana Littizzetto di aver copiato il discorso da Noemi Mariani conosciuta con il nome d’arte “Mangiapregasbatty“. E’ stata proprio quest’ultima, conosciuta come copywriter e content creator, ad ideare il famoso format ‘Case da incubo’ tramite il quale è solita condividere gli annunci di case e stanze in affitto con l’unico obiettivo di concentrare l’attenzione del pubblico su tale problematica molto importante. Nello specifico i telespettatori hanno notato una somiglianza molto forte tra le battute espresse dalla Littizzetto e quelle espresse dalla Mariani. A proposito dell’annuncio di una stanza senza cucina la Mariani ad esempio si è espressa definendola una stanza adatta ad un certo tipo di persona. La Littizzetto ha dichiarato “Chissà che persona, che non ha bisogno di mangiare forse” mentre invece proprio la copywriter ha dichiarato “Che tipo di persona, una non dotato di esofago”.

Lo sfogo di Noemi sui social

Noemi Mariani ha commentato quanto accaduto lasciandosi andare ad un duro sfogo sui social. E nello specifico dopo aver parlato di “format che vengono inc***ti” ha invitato i suoi followers a scrivere dei post di indignazione proprio sotto al profilo di Che tempo che fa. Una richiesta che i suoi sostenitori hanno accolto ed esaudito.