Italia Si, “Pippo Baudo non sta bene”, interviene lui: “Ero a pranzo fuori”

Pippo Baudo, quali sono le sue condizioni di salute? Il conduttore dopo le tante indiscrezioni decide di fare chiarezza.

Pippo Baudo è da un pò di tempo che non si vede in tv e qualcuno nelle scorse settimane, pare avesse fatto intendere che il noto conduttore avesse dei problemi di salute. Era stato proprio Pippo Balistreri nei giorni scorsi, durante la trasmissione Italia Si, a parlare di Pippo, facendo intendere che quest’ultimo non godesse di buona salute. Adesso, a rompere il silenzio è stato proprio lui che ha voluto mettere un punto su queste voci. Ma come stanno davvero le cose?

Pippo Baudo, quali sono le sue reali condizioni di salute?

Pippo Baudo sta male? A rompere il silenzio è stato proprio lui, il quale ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Di lui e soprattutto delle sue condizioni di salute ne hanno parlato tanti in questi giorni, uno tra tutti Pippo Balistreri, che durante la trasmissione Italia Si, si era tanto commosso ricordando il suo collega e sostenendo che quest’ultimo non stesse proprio bene. Queste dichiarazioni di certo hanno lasciato tanti senza parole e per questo, il conduttore è voluto subito intervenire per fare chiarezza.

Pippo Balistreri fa intendere che Baudo non sta bene, il conduttore interviene e fa chiarezza

“Il mio nome è Pippo Baudo e sto bene“, queste le parole del conduttore che è stato contattato da Il Messaggero. Ebbene, l’86enne nelle scorse ore ha voluto far chiarezza sulle sue condizioni di salute e lo ha fatto attraverso il telefono della sua agente, Dina Minna.

Pippo Baudo parla tramite la sua manager

“Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”. Queste le parole della manager di Baudo, ribadendo come quest’ultimo fosse a pranzo con lei, proprio ieri domenica 19 febbraio. Insomma, tutti i fan possono tirare un sospiro di sollievo, Pippo sta bene. Semplicemente, visto l’età molto probabilmente Pippo non ha più molti impegni televisivi e per questo motivo non è più stato presente in tv come un tempo.