Italia Si, l’ospite su Pippo Baudo “Credo stia male”, nessuno parla più

Italia si, Marco Liorni ospita Pippo Balistreri che ad un certo punto saluta commosso Pippo Baudo. Poi la rivelazione shock.

Nella puntata di Italia Si, andata in onda nella giornata di ieri sabato 18 febbraio 2023 il conduttore Marco Liorni ha intervistato Pippo Balistreri che da circa 40 anni è il direttore di palco al Festival di Sanremo. La puntata è stata davvero molto interessante ed anche per certi versi emozionante. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Italia Si, il conduttore Marco Liorni ospita Pippo Balistreri

Il conduttore Marco Liorni insieme al suo ospite ha ripercorso alcuni momenti molto importanti della sua carriera, primo tra tutti quello in cui ha fatto irruzione il Cavallo Pazzo nell’edizione 1992, quando si è parlato di Festival truccato. Il conduttore avrebbe così mandato in onda un video relativo proprio a quell’episodio specifico, in cui si vedeva Pippo Baudo che veniva aggredito. A quel punto, Balistreri avrebbe detto “Pippo ora credo stia male..”.

Balistreri racconta un episodio legato al Festival, poi la frase su Pippo Baudo

In studio è immediatamente scoppiato un grande applauso ed il conduttore avrebbe colto l’occasione per salutare il grande Pippo. “Mandiamo un grande abbraccio a Pippo Baudo”, ha detto Marco Liorni. Balistreri è poi intervenuto aggiungendo di essere stato il direttore di palco in dieci edizioni di Sanremo condotte proprio dallo stesso Baudo ed a quel punto avrebbe raccontato l’episodio sopra citato. “Nel pomeriggio la polizia ci aveva fatto vedere delle foto dicendoci di stare attenti a quell’uomo perchè forse sarebbe arrivato con brutte intenzioni […] Cavallo Pazzo quella sera era seduto in terza fila, da lì è subito saltato sul palco”. Questo il racconto di Balistreri che ha confermato il fatto di essere stato aggredito, ovvero di aver preso uno schiaffo mentre gli addetti al lavoro trascinavano di forza l’uomo fuori dal palco.

Le parole di Amadeus su Pippo

E’ arrivo poi per lui un videomessaggio da parte di Amadeus il quale ha rivolto a Pippo un messaggio davvero molto commovente. “Ti voglio bene, Pippo: per me è stato un grandissimo onore poter fare quattro edizioni di Sanremo con te”. Parole molto importanti quelle di Amadeus che conosce bene Pippo con il quale ha avuto modo di lavorare da diverso tempo.