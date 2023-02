Italia Si, l’ospite fuori di sè: “Menzogne!”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Italia Si, furiosa Cristiana Ciacci ospite nello studio di Marco Liorni. Le parole contro Gino Paoli.

A Italia Si, il programma condotto da Marco Liorni quest’ultimo nella puntata di sabato 18 febbraio ha ospitato diversi personaggi nel suo studio. Una tra tutti Cristiana Ciacci, ovvero la figlia di Little Tony che già nei giorni scorsi era stata piuttosto polemica. La figlia del noto cantante si era mostrata piuttosto adirata dopo che Gino Paoli sul palco dell’Ariston aveva raccontato davanti a milioni di persone il fatto che Little Tony gli avesse chiesto dei consigli su come comportarsi con la compagna, dopo aver scoperto un tradimento. Ma cosa ha dichiarato Cristiana?

Italia Si, Marco Liorni ospita in collegamento la figlia di Little Tony

Nella giornata di sabato 18 febbraio, Cristiana Ciacci, ovvero la figlia di Little Tony è stata ospite della puntata di Italia Si, il programma di Marco Liorni, seppur in collegamento. Ebbene si, la figlia del noto artista già nei giorni scorsi a Storie italiane aveva ribadito di essere rimasta molto male dalle parole di GIno Paoli in occasione della sua ospitata al Festival di Sanremo. L’artista aveva confessato il fatto che Little Tony gli avesse chiesto dei consigli anni fa, quando ha scoperto il tradimento della sua compagna.

Le parole di Cristiana dopo la rivelazione shock di Gino Paoli al Festival di Sanremo

“Si riferiva a mia madre, prima ha detto moglie, poi si è corretto dicendo compagna. Ho fatto dei calcoli, Gino e mio padre hanno lavorato insieme tra Cantagiro e Sanremo dal 1963 al 1965, il fatto sarebbe successo in quegli anni, e mio padre all’epoca stava già con mia madre”. Queste le parole della figlia di Little facendo degli appelli proprio a Gino Paoli.

Le parole della donna, la delusione

“Mia madre non ha fatto nessun festino con gli amici di mio padre quando lui era al Cantagiro […] Mia mamma è morta da 31 anni, mio papà da 10. Se si parla di persone che non ci sono più, lo si deve fare solo per onorarne la memoria! Loro non possono difendersi e smentire perciò spetta a me farlo”. Queste ancora le parole della donna che ha chiesto così rispetto per i suoi genitori che non ci sono più.“Mio zio, il fratello di papà, è malato e piange da una settimana per quello che ha sentito dire a Gino Paoli“, questo quanto aggiunto dalla Ciacci, in collegamento con lo studio di Marco Liorni. Pare che la donna si aspetti le scuse da parte del cantante.