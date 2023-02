The voice senior, Loredana Bertè va su tutte le furie, momenti di grande tensione

0 SHARES Condividi Tweet

The Voice senior, arriva in studio il papabile vincitore Claudio Morosi e tutti i coach impazziscono. Lui sceglie Gigi e Loredana Bertè va su tutte le furie.

Ieri, venerdì 17 febbraio 2023 è andata in onda una nuova puntata di The voice senior, la trasmissione condotta da Antonella Clerici e giunta alla seconda edizione. E’ stata davvero una serata speciale, visto che tutti e quattro i coach hanno completato le proprie squadre. Ad un certo punto della serata è arrivato lui, un 60enne di nome Claudio Morosi che ha davvero conquistato tutti. Tutti e quattro i coach sono rimasti piuttosto meravigliati davanti alla bravura di questo concorrente e proprio per questo ci sarebbe stato uno scambio di battute tra Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto nel dettaglio.

The Voice senior, ultimate le blind Audition

Nel corso della puntata di ieri, venerdì 17 febbraio, di The voice senior tutti e quattro i coach hanno avuto modo di completare le proprie squadre. Ad un certo punto, in studio è arrivato un concorrente che ha completamente stregato tutti. Si tratta di Claudio Morosi, un uomo di 60 anni, nato in Svizzera ma residente oggi a Fano in provincia di Pesaro. Così come ha raccontato lo stesso, l’uomo si è diplomato in Organo composizione organistica e canto gregoriano anche se poi nella vita ha fatto altro. Nella vita è infatti un operatore sanitario.

In studio standing ovation per Claudio Morosi, uno dei papabili vincitori

Ad ogni modo, nella serata delle Audition è approdato con un brano molto importante della musica italiana, ovvero Senza una donna, di Zucchero ed ha fatto una performance davvero da brividi che ha letteralmente conquistato tutti. Gigi D’Alessio si è infatti girato dopo pochissimi istanti ed a seguirlo anche Loredana Bertè. Anche I Ricchi e poveri si sono immediatamente girati, Clementino invece aveva già chiuso la sua squadra. Una volta terminata l’esibizione, l’uomo ha ricevuto una grande standing ovation.

Il concorrente sceglie Gigi e Loredana Bertè va su tutte le furie

Gigi si è alzato in piedi, Loredana ha invece iniziato a gesticolare per convincere Claudio a sceglierla e andare nella sua squadra. “Io avevo già deciso e sceglierò l’idolo della mia compagna, ma grazie a tutti”, ha detto Morosi che ha scelto Gigi. A quel punto, Loredana e Gigi sono stati protagonisti di un siparietto molto simpatico. Loredana, delusa ha preso la sua agendina ed ha iniziato a sbatterla sul tavolino. Questa scena nel giro di pochi istanti è diventata virale sui social. Morosi, che tra l’altro vanta anche una collaborazione con Luciano Pavarotti sembra che sia uno dei papabili vincitori del programma.