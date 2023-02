Eleonora Daniele una furia sui social: “E’ vergognoso”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele nelle scorse ore ha ricordato il fratello scomparso nel 2015 e pubblica un post commovente e polemico.

Eleonora Daniele la conosciamo per essere una delle conduttrici più di maggiore successo degli ultimi decenni, soprattutto di casa Rai. Non è di certo una novità il fatto che Eleonora sia molto seguita con la sua trasmissione intitolata Storie italiane, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ebbene, proprio nelle scorse ore la conduttrice ha voluto ricordare il fratello Luigi che purtroppo è venuto a mancare alcuni anni fa. La conduttrice ha scritto un post molto commovente sui social, o meglio su Instagram.

Eleonora Daniele, la conduttrice ricorda il fratello Luigi scomparso nel 2015

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate degli ultimi decenni, la quale è al timone di una trasmissione molto importante ed interessante di casa Rai. Nelle scorse ore, la conduttrice ha voluto ricordare il fratello di nome Luigi che purtroppo è venuto a mancare alcuni anni, ed esattamente nel 2015. L’uomo era affetto da autismo e proprio nel suo post la conduttrice, oltre a ricordare il fratello ha anche sottolineato quanto sia difficile lavorare con una persona affetta da autismo.

Le parole commoventi di Eleonora Daniele

“Oggi manchi ancora di più. È un giorno di ricordo e di preghiera. Ma è anche un giorno di impegno per i ragazzi autistici. Sento tanti genitori disperati quando i loro figli vengono considerati portatori della sindrome di autismo. Vengo a sapere di lunghe liste di attesa per le terapie psicomotorie e logopedia, parliamo di almeno tre anni, e mesi per poter accedere ad una semplice visita. Trovo vergognoso che un bambino autistico debba attendere 3 anni per iniziare un percorso di recupero, quando sappiamo benissimo che più tardi si interviene e peggio è”. Questo il post pubblicato dalla conduttrice.

Luigi, il racconto della “malattia”

Luigi Daniele è scomparso nel 2015 all’età di 44 anni. Purtroppo da giovane aveva iniziato a soffrire di autismo ed a 20 anni era stato portato in un istituto per via del suo fare aggressivo. La stessa conduttrice in diverse occasioni aveva parlato del fratello e delle sue problematiche. E’ stata la stessa Eleonora poi a dare la notizia della sua morte, che purtroppo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ad ogni modo, la conduttrice pare che abbia anche rivolto delle parole alla burocrazia nella speranza di che si possa favorire e rendere più facile l’accesso alle terapie fosse solo per i casi più gravi.