Lazza scrive a Mengoni “C’è una gelateria con un gusto che ha il tuo nome”, la risposta del cantante è epica

Lazza trova in una gelateria un gusto che si chiama Marco Mengoni e scrive al cantante. Lui risponde in modo esilarante.

Siparietto molto simpatico tra Lazza e Marco Mengoni, i due artisti che sono arrivati rispettivamente al secondo e primo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo. I due artisti, dopo la fine del Festival stanno ottenendo un successo davvero straordinario e le loro canzoni sono le più trasmesse in tutte le radio. Ad ogni modo, nelle scorse ore sembra che Lazza abbia pubblicato un messaggio rivolto direttamente al vincitore del Festival di Sanremo. Ma di cosa si tratta?

Lazza e Marco Mengoni, un video su TIk Tok fa impazzire i fan

Marco Mengoni ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano intitolato Due vite che sta avendo un successo davvero strepitoso. Ad ogni modo, al secondo posto è arrivato lui Lazza con il suo brano intitolato “Cenere” che sta avendo un successo ancora più grande. Proprio nelle scorse ore usi social è andato in scena un siparietto molto interessante tra i due artisti.

Lazza trova in gelateria un gusto che si chiama Mengoni e scrive al cantante

“E’ possibile che sono in una gelateria e c’è un gusto che si chiama Marco Mengoni?” , ha scritto Lazza. Si tratta di un post privato, ovvero un messaggio che il giovane artista ha inviato direttamente a Marco Mengoni. “Chissà che schifo che sa”, ha aggiunto poi il rapper che è arrivato al secondo posto. Ad ogni modo, il rapper ha proseguito poi scrivendo “L’ho preso ed è buono”. Il rapper si sarebbe ricreduto dopo averlo assaggiato. Sull’etichetta a quanto pare c’erano descritti i gusti, ovvero rhum, amarena e cioccolato fondente.

Il vincitore del Festival chiama e lo ordina

Il vincitore dell’ultima edizione del Festival si è talmente incuriosito che ha deciso di assaggiarlo. Così lo ha ordinato e l’ha gustato comodamente da casa, rispondendo poi a Lazza. Marco avrebbe fatto dell’ironia, rispondendo a Lazza e scrivendo “Sa un pò di cenere“, facendo ovviamente riferimento alla canzone del giovane arista. Questo scambio di battute è stato poi tradotto in un video che è finito su Tik Tok che ha tanto divertito i fan che hanno inviato i due a fare un nuovo featuring musicale tra i due.”Sarebbe la nuova hit dell’estate”. Queste le parole di un fan.