Festival, giornalista diretto su Amadeus: “Sono accadute cose clamorose”

Si continua a parlare del Festival di Sanremo e di Amadeus e questa volta ad esprimere il suo punto di vista è stato Giancarlo De Andreis.

Nonostante il Festival di Sanremo sia finito ormai da diversi giorni, non si fa altro che parlare di questa manifestazione canora più importante d’Italia che ha avuto un grandissimo successo. In questi giorni a parlarne è stato Giancarlo De Andreis, il giornalista che ha dedicato a Sanremo un trafiletto su DiPiù Tv, sottolineando il grande successo questa edizione del Festival. Ma qual è stato il suo punto di vista?

Sanremo 2023, Giancarlo De Andreis e il suo punto di vista sulla kermesse

Sanremo 2023, a parlarne in questi giorni è stato Giancarlo De Andreis, il quale ha dedicato ad Aamadeus ed al Festival un trafiletto su DiPiù Tv. Il giornalista ha voluto sottolineare il grande successo ottenuto dalla kermesse canora più importante d’Italia e non solo per il livello di ascolti da record. “Il vero vincitore di Sanremo è stato il conduttore, dato che anche la quarta edizione a lui affidata ha praticamente incollato l’Italia davanti alla televisione, con un cast di cantanti che ha accontentato tutti i palati, fatto da artisti popolari, nuove stelle della canzone, giovani di talento e belle speranze”.

Il momento migliore del Festival, ecco le parole del giornalista

Queste le parole del giornalista il quale ha poi aggiunto “Clamorose le interazioni sui social”. Il giornalista ha poi voluto porre l’attenzione su qualcosa nello specifico, come l’esibizione dei tre cantanti Albano, Ranieri e Morandi ed ancora la reunion dei Pooh, l’esibizione di Gino Paoli e Ornella Vanoni. “Quei momenti hanno emozionato il pubblico sia in sala che a casa e hanno fatto esplodere i social”, ha detto Giancarlo. “Ascolti alle stelle, incassi pubblicitari da record e tante scelte artistiche che passeranno alla storia”, ha aggiunto ancora il giornalista che ha voluto promuovere anche il grande lavoro fatto da Amadeus.

Il grande successo di Amadeus

Non a caso il giornalista ha intitolato questo trafiletto “Il trionfo di Amadeus”. Ad ogni modo, Amadeus dopo aver ottenuto ancora un grandissimo successo con il Festival è tornato con I soliti ignoti, il programma che conduce ogni giorno. Ma non finisce qui, visto che prossimamente il conduttore sarà impegnato anche con la nuova edizione di Arena Suzuki, lo show che ha condotto lo scorso anno.