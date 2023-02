C’è posta per te, puntata insolita, il web si rivolta, bufera sul programma

0 SHARES Condividi Tweet

C’è posta per te, puntata insolita per il pubblico di Canale 5. Ecco cosa è mancato, il pubblico si scatena.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te, la trasmissione di Maria De Filippi che da anni ha un grandissimo successo. Ad ogni modo, proprio il pubblico di Canale 5 nella serata di ieri ha notato qualcosa di strano e ne ha voluto parlare proprio sui social. Molti hanno definito la puntata di ieri sera di C’è posta per te “Strana”. Effettivamente sembra che il programma per la puntata di ieri hanno cambiato format. Ma in che senso? Ciò che hanno notato i telespettatori è stato il fatto che non ci fossero vip e dunque nessuna sorpresa. Ma per quale motivo?

C’è posta per te, il pubblico di Canale 5 nota qualcosa di strano

La puntata di C’è posta per te andata in onda ieri, sabato 18 febbraio 2023, è stata piuttosto particolare. Per la serata di ieri, infatti, il programma ha cambiato format rispetto al solito. Così come notato dagli spettatori dello show, nella puntata di ieri non sono andate in onda le sorprese e dunque non è intervenuto nessun vip.

Nessun vip in puntata, format diverso dal solito

Soltanto ad inizio puntata è intervenuta Luciana Littizzetto che ha mandato a chiamare Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi, Alessandra Celentano e Tommaso Zorzi. Come potrete immaginare ci sono stati momenti di grande risate. Nessun vip è intervenuto in puntata e questo non è passato inosservato ai vari telespettatori. Il pubblico si è così riversato sui social ed ha commentato negativamente la scelta del programma. Sono piovuti commenti anche piuttosto negativi.

Ipotesi e congetture del pubblico di Canale 5

Da un lato però diversi hanno trovato azzeccata questa idea di rinunciare alle sorprese strappalacrime per dare spazio alle storie che sono a dire di tanti, più coinvolgenti. Qualche altro ha ipotizzato che invece Mediaset avesse finito i soldi, rinunciando alle ospitate dei vip. In realtà, non sappiamo effettivamente quale sia stato il motivo di questa scelta e molto probabilmente non lo sapremo mai.