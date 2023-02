Verissimo, Michelle Hunziker lascia la Toffanin a bocca aperta “Tomaso Trussardi, che delusione”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice svizzera è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha parlato dell’arrivo del nipotino e della fine della storia con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker nei giorni scorsi è stata protagonista di una puntata di Verissimo, dove si è raccontata a 360° parlando anche della sua vita privata. La conduttrice svizzera sicuramente ha ottenuto un grandissimo successo nel corso di questi anni con i programmi da lei condotti. Nel corso dell’intervista Michelle ha parlato dell’arrivo del suo nipotino, ma ha anche speso delle parole nei confronti della separazione da Tomaso Trussardi, utilizzando delle parole abbastanza dure. Ma cosa ha rivelato?

Michelle Hunziker ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Michelle Hunziker lo scorso fine settimana è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è raccontata a 360° parlando della sua carriera così come della sua vita privata. La conduttrice è stata piuttosto sincera nel parlare della sua vita privata e sentimentale. “Non possono esistere solo i bisogni degli altri, a un certo punto bisogna pensare a se stessi”, ha così esordito Michelle Hunziker.

La gioia di diventare nonna, poi le parole su Eros Ramazzotti

Inevitabilmente la conduttrice svizzera ha parlato della gioia di diventare nonna, visto che Aurora Ramazzotti a breve diventerà mamma. “Per me è come diventare mamma di nuovo”, queste le parole della conduttrice raccontandosi nel salotto di Silvia Toffanin. Spazio anche per la sua vita sentimentale, a cominciare dalla grande storia d’amore con Eros Ramazzotti, con il quale oggi il rapporto è davvero idilliaco. “Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell’anima ed è bellissimo che sia così. Siamo maturati tutti e c’è la possibilità e la volontà di viversi come una famiglia genitoriale. Siamo molto amici per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia. L’amicizia va oltre, non è più per forza essere una coppia di fatto in casa, ma volersi bene al di là”. Questa la confessione della conduttrice che ha espresso delle parole bellissime per il suo ex.

Tomaso Trussardi, parole forti di Michelle

Michelle ha parlato della sua storia d’amore con Tomaso Trussardi, finita da circa un anno ormai.”È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi”. Queste le parole di Michelle.