Morgan asfalta Marco Mengoni: “La sua non è una canzone, ecco cos’è”

Morgan in questi giorni si è scagliato contro Marco Mengoni, distruggendo anche il pezzo con cui l’artista ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. Ma cosa ha riferito?

Morgan in questi giorni è tornato più critico e polemico che mai e non si è di certo nascosto dal rivelare il suo pensiero sul vincitore del Festival di Sanremo. Marco Castoldi, in arte Morgan, in questi giorni non si è affatto risparmiato su Marco Mengoni e sul pezzo con cui quest’ultimo ha vinto l’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Ma cosa ha detto nel dettaglio il cantante?

Morgan piuttosto critico su Marco Mengoni

Morgan in questi giorni è tornato a parlare di musica, esprimendo un suo personale giudizio sul vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati della musica italiana e da quando ha iniziato a cantare, nel 2009 ha ricevuto soltanto grandi successi e tanto amore da parte del pubblico italiano. Ha vinto la terza edizione di X Factor e da quel momento la sua carriera è completamente esplosa. Morgan, tra l’altro era il suo coach e pare che avesse una grande ammirazione per lui.

Marco Castoldi commenta l’esibizione di Mengoni e il brano vincitore del Festival

Negli anni però le cose sarebbero cambiate e lo ha dimostrato proprio Morgan che in questi giorni ha utilizzato delle parole abbastanza taglienti nei suoi confronti. Proprio mentre su Rai 1 andavano in onda le prime tre serale del Festival, Morgan ed altri esperti di musica, pare commentassero su Youtube le esibizioni dei big in gara. Ecco che Marco Castoldi ci sarebbe andato giù in modo abbastanza pesante nei confronti di Mengoni.

“ Perché credono di fare un’opera d’arte quando in realtà non lo è. Scrivono i loro messaggi ‘guarda alle sei mi hai telefonato, ci siamo visti ieri e voglio rivederti’ e spacciano questi testi per canzoni. Poi cantano questi testi che sembrano messaggi con enfasi, ma non hanno senso poetico. Non c’è una bellezza. Non credo che questa sua sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni. La Donna Cannone, ma anche Perdere l’Amore, che non è un capolavoro, sono canzoni. Qui invece non siamo nell’ambito della canzone. Siamo nell’ambito del tentativo. Questo è un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone. Qualcuno che non conosce la musica, gli accordi e la melodia, non conosce la poesia e l’arrangiamento e fa una robetta qualunque”. Queste le parole abbastanza dure di Morgan contro Marco ma anche contro il brano da lui presentato sul palco dell’Ariston che ha poi vinto la competizione canora più importante del paese.

Parole al veleno quelle di Morgan

“Però questa roba viene portata in palmo di mano perché lui è famoso è Mengoni e ha una bella voce. Allora lui sa interpretare una roba che è un nulla. Quella sua sembra una canzone e la gente ci crede. A furia di questo si è livellato tutto. Ormai le canzoni sono tutte vuote ed ecco perché non ci accorgiamo più che gli accordi non ci sono. Supereroi di Mr rai? La canzone è a dir poco retorica. Forse è troppo dire che è retorica. Direi che è banale. No, nemmeno i bambini mi hanno stupito. Era tutta una roba artificiale. Era un nulla artificiale ragazzi. Testo e contenuto? Oscena”. Con queste parole al veleno, Morgan ha espresso il suo punto di vista. Mengoni non sembra abbia replicato e molto probabilmente, conoscendolo, non lo farà mai.