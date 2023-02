Belve, Francesca Fagnani diretta su Oxa dopo l’intervista: “La ringrazio, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani a Belve, dettagli sull’intervista alla Oxa durante la sua ospitata a La vita in diretta.

Nella serata di ieri è andata in onda a Belve una delle interviste più belle dell’anno, ovvero quella di Francesca Fagnani ad Anna Oxa. Quest’ultima è stata di certo una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo, nonostante il brano da lei presentato non ha avuto chissà quale successo, arrivando alla 25esima posizione. Di questa intervista ad Anna Oxa, ne ha parlato proprio Francesca Fagnani a La vita in diretta. Ma cosa ha riferito?

Francesca Fagnani parla dell’intervista di Anna Oxa a Belve

Francesca Fagnani è la conduttrice di Belve, la trasmissione che tanto piace ai telespettatori italiani. Ebbene, nella serata di ieri è andata in onda una puntata del programma in questione e nello specifico una intervista tanto attesa. La conduttrice ha intervistato Anna Oxa, l’artista che ha preso parte all’ultima edizione del Festival. Di questa intervista ne ha parlato la stessa conduttrice.

La Fagnani ospite a La vita in diretta racconta cosa è accaduto durante la chiacchierata con la cantante

“Mi chiedi se ho capito quello che intendeva dire quando ha commentato la classifica? Sì diciamo che quello che ho percepito io è il fatto che diciamo lei non dà peso ai voti. Questo perché a lei interessava trasferire un messaggio preciso. Questo messaggio era contenuto nella sua canzone. Non ho capito se non dà peso perché non li ritiene qualificati, quelli che votano, o invece perché è arrivata venticinquesima. Però insomma il suo senso era ‘mi interessava portare un messaggio e chi deve capire capirà”. Queste le parole della Fagnani, la quale è andata avanti parlando di questa intervista che molti hanno definito impossibile. Effettivamente la cantante da quando è finito il Festival di Sanremo non ha rilasciato nessuna intervista e non è stata ospite in nessun programma televisivo.

Le parole della conduttrice, la stoccata dopo l’intervento della Pettinelli

“Se sono riuscita a realizzare un’intervista impossibile? E capirete quanto dopo averla vista. Quanto è stata impossibile lo capirete solo dopo. Com’è andata in generale? Intanto io la ringrazio per essersi fidata, perché comunque è stato un atto di fiducia. Io trovo che non sia mai banale. Direi che ti porta un vissuto un po’ diverso. Insomma anche dei ragionamenti un po’ diversi. Devo dire che io mi sono divertita, spero vi divertirete anche voi”. Queste ancora le parole della conduttrice. In studio a La vita in diretta anche lei, Anna Pettinelli la quale ha di certo criticato la scelta di Anna Oxa di portare gli occhiali da sole, definendola una scelta irrispettosa. “Ma tu non sai quanta luce e sole c’è qui dentro. Tu non sai che sole ci sta qui“, questa la stoccata della conduttrice.