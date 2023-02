Gilles Rocca e Bianca Guaccero flirt in corso, interviene lei sui social con un post che non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero nelle scorse ore è intervenuta sui social per smentire il gossip secondo il quale sarebbe sentimentalmente legata all’attore Gilles Rocca.

Da ormai diversi giorni il noto attore Gilles Rocca e la conduttrice Bianca Guaccero si trovano al centro del gossip. E nello specifico secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che i due abbiano una storia d’amore. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? A rispondere a tale domanda è stata proprio la famosa presentatrice.

Flirt in corso tra Bianca Guaccero e Gilles Rocca?

Sono molti i vip che finiscono spesso al centro del gossip e in modo particolare nelle ultime ore si sta tanto parlando di Gilles Rocca e della celebre conduttrice televisiva Bianca Guaccero alla quale l’attore sembrerebbe essersi legato dopo la fine della relazione con Miriam Galanti. “Alcuni rumors darebbero per certo l’inizio di una nuova frequentazione tra l’attore e l’amatissima conduttrice”, questa nello specifico l’indiscrezione emersa. Ma ecco che proprio nelle scorse ore è arrivata la smentita ufficiale proprio da parte della nota presentatrice.

Le parole di Bianca Guaccero su Instagram

Nello specifico ad intervenire sulla questione, nelle scorse ore, è stata proprio Bianca Guaccero condividendo un post sui social e di preciso su Instagram. La conduttrice ha voluto chiarire di non avere nulla a che fare con tale indiscrezione. E anzi al contrario ha mostrato di essere parecchio infastidita per questo nuovo gossip di cui si è trovata ad essere protagonista. “Prima c’è stato Pierpaolo Pretelli ora c’è lui”, ha dichiarato la conduttrice che ha voluto quindi precisare di non essere sentimentalmente impegnata con il famoso attore sopracitato. Bianca Guaccero sempre tramite il post condiviso su Instagram ha poi voluto rivolgere un invito ai giornalisti ovvero quello di concentrare la propria attenzione su gossip che siano più veritieri di quello che l’ha vista protagonista nel corso delle ultime ore.

Lo sfogo social di Gilles Rocca

Gilles Rocca invece proprio alcuni giorni fa ha affidato ai social il suo sfogo in seguito alla fine della storia d’amore con l’attrice Miriam Galanti. E l’ha fatto proprio per dare risposta a tutti coloro che nell’ultimo periodo gli hanno posto delle domande sul perchè non abbia più condiviso fotografie sui social in compagnia dell’attrice. Gilles Rocca ha quindi voluto fare chiarezza sulla vicenda scrivendo sui social che dopo 14 lunghi anni di storia purtroppo le loro strade si sono divise. E ha poi aggiunto che far vedere alle persone che li conoscono che tutto andava bene rappresentava ormai un peso troppo insostenibile.