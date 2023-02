Wanda Nara al veleno contro Belen “C’è una differenza tra me e lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Wanda Nara, frecciatina a Belen Rodriguez nel corso dell’intervista rilasciata a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani.

Wanda Nara, la nota manager e moglie di Mauro Icardi in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Belve, il programma di Francesca Fagnani. In questa occasione la moglie del noto calciatore ha parlato di diversi aspetti della sua vita ed ha anche colto l’occasione per lanciare delle frecciatine alla sua connazionale Belen Rodriguez. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la nota argentina?

Wanda Nara ospite del salotto di Belve, da Francesca Fagnani

Wanda Nara è stata ospite nel salotto di Francesca Fagnani, dove ha rilasciato un’interessante intervista. Ad un certo punto, la moglie e agente di Mauro Icardi, ha ribadito di essere più famosa in Argentina, rispetto alla Rodriguez. “Lei una volta ha detto: “Io argentina come Belen? Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen” Che vuol dire?”. Queste la domanda della Fagnani rivolta alla moglie di Icardi che ovviamente ha replicato.

La frecciatina di Wanda Nara su Belen Rodriguez

“Sì, perché Belen è venuta qui in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla. Io è da piccolina che lavoro, da quando avevo cinque anni”. Questa la risposta di Wanda Nara. Quest’ultima, ricordiamo che è arrivata in Italia dopo essersi sposata con Maxi Lopez e di aver lavorato tanto prima in Argentina, non soltanto al teatro ma anche in tv. Pare che la popolarità sia arrivata nel momento in cui il nome di Wanda è stato accostato a quello di Diego Armando Maradona, un flirt che poi è stato però smentito.

Le parole al veleno della moglie di Icardi che smentisce il flirt con Maradona

“Non c’è mai stato nulla tra di noi. Ci siamo solo ritrovati alla stessa festa e i giornali ci hanno ricamato su“. Questa la replica di Wanda, che negli ultimi mesi è stata sotto i riflettori per una ipotetica separazione dal marito, di cui poi non se ne è saputo più nulla. Non sappiamo effettivamente cosa sia accaduto tra i due, ma adesso la crisi sembra essere superata.