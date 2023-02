Fedez e Chiara, viene pubblicata una foto che spiega tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez e Chiara Ferragni sono ancora in crisi? In queste ore è spuntata una foto che potrebbe fare chiarezza sul loro rapporto.

Fedez e Chiara Ferragni sono davvero in crisi? Dopo la fine del Festival di Sanremo 2023 non si è fatto altro che parlare della loro storia d’amore e del fatto che potrebbero essere in crisi. I due effettivamente non sono più apparsi insieme per tanto tempo e soltanto adesso sono arrivate delle indiscrezioni su cosa possa essere davvero accaduto tra i due.

Chiara Ferragni e Fedez, come stanno le cose tra i due?

Chiara Ferragni e Fedez stanno ancora insieme o si sono lasciati? La crisi è reale o è stata tutta una montatura, così come hanno ipotizzato in tanti? Ebbene, sembra proprio che in queste ore sia arrivato un vero colpo di scena. La coppia finalmente è tornata ad apparire sui social, anche se non si tratta di un post pubblicato da Fedez o dalla moglie. I due sono stati paparazzati seduti al tavolo del ristorante di casa Cipriani a Milano, il famoso locale di Antonino Cannavacciuolo.

Fedez e Chiara tornano insieme a sorridere, paparazzati al ristorante di Cannavacciuolo

Il rapper e la moglie sono stati fotografi seduti l’uno al fianco dell’altro, e Fedez è apparso molto rilassato e sorridente. Chiara invece è apparsa di spalle e dunque non è stato possibile capire la sua espressione. Ciò che sembra però è che il clima fosse parecchio disteso. La foto in questione è stata pubblicata dal giornalista di oggi e Dagospia, Alberto Dandolo, noto esperto di gossip degli ultimi anni. Quest’ultimo avrebbe pubblicato poi un’altra foto dove l’influencer sorride. Insomma, sembra proprio che finalmente tra i due sia tornato il sereno, nonostante continuino a non pubblicare nulla sui loro rispettivi profili.

I motivi della crisi

Tutto è iniziato nel momento in cui Fedez è stato trascinato sul palco dell’Ariston da Rosa Chemical che poi, al termine dell’esibizione lo ha baciato sulla bocca. Si ipotizza che Chiara non abbia digerito questo bacio, di cui tanti ne hanno parlato. C’è anche chi dice che Chiara si sia arrabbiata con il marito perchè quest’ultimo le avrebbe rubato la scena, essendo il suo ruolo da co-conduttrice al Festival.