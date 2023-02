Tiberio Timperi diretto con Monica Setta “Siamo partiti con il piede sbagliato”

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Setta e Tiberio Timperi potrebbero aver appianato il loro rapporto. Le parole a sorpresa del conduttore ospite del programma di Monica “Generazione Z”.

Monica Setta e Tiberio Timperi non hanno avuto un buon rapporto in questi anni, ma sembra che qualcosa sia cambiato in questi giorni. Si dice che i due abbiano fatto pace o almeno così si è intuito dall’ultima intervista dello scorso martedì su Rai 2. Monica ha condotto una puntata stagionale di Generazione Z, ospitando Tiberio Timperi con il quale da tempo sembra non avere un buon rapporto. I due conducono Unomattina in famiglia ogni weekend su Rai 1 insieme a Ingrid Muccitelli e proprio nel corso di queste puntate non sono mancate le tensioni. Ma come stanno davvero le cose al momento?

Monica Setta e Tiberio Timperi dopo le incomprensioni del passato hanno fatto pace?

Monica Setta e Tiberio Timperi potrebbero aver fatto pace. I due conduttori sono apparsi insieme nella puntata di Generazione Z, condotta da Monica che ha ospitato il suo collega. Nell’anteprima della trasmissione, la conduttrice ha parlato inizialmente con il pubblico da casa, dicendo “Non vi addormentate”, poi è passata ad intervistare Timperi.

Setta intervista il collega a Generazione Z, la confessione del conduttore sul loro rapporto

Dopo aver mandato in onda una clip introduttiva, Monica parlando del suo collega lo ha definito “un mostro sacro della televisione”. Poi la Setta ha parlato e ripercorso la carriera del suo collega, facendogli dei complimenti. Ad un certo punto, poi la conduttrice avrebbe fatto al collega delle domande sulle donne che lo hanno affiancato nel corso di questi anni nei suoi programmi. Parlando della Setta, Tiberio avrebbe detto “siamo partiti col piede sbagliato, ma poi abbiamo preso le misure”.

Clima disteso tra i due, grande successo per la puntata

Insomma, un clima disteso tra i due conduttori e colleghi, che hanno continuato l’intervista con un clima di cordialità. Questo ha voluto dire soltanto una cosa ovvero che i due molto probabilmente hanno superato le loro difficoltà.La puntata in questione ha avuto un grande successo, visto che è stata seguita da ben 205 mila telespettatori con uno share del 5,9%.