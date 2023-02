Mara Venier: “Questo è troppo”, la frase su Alfonso Signorini spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier in questi giorni ha avuto una grande sorpresa sfoggiando il giornale di Alfonso Signorini ed ha commentato sui social.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate di sempre, la quale è al timone della trasmissione Domenica in ormai da molto tempo. Ma Mara non è soltanto la signora della domenica pomeriggio di Rai 1, ma è anche molto richiesta per le pubblicità. In questi giorni è infatti in tv per uno spot per Poste italiane ed è anche diventata il volto del brand di abbigliamento Luisa Viola. E’ stato proprio nelle scorse ore che la conduttrice, sfogliando la rivista diretta da Alfonso Signorini avrebbe avuto una sorpresa davvero bellissima. Ma per quale motivo?

Mara Venier protagonista di diverse pubblicità

Mara Venier è una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, ma nel contempo è anche una delle protagoniste di vari spot. L’abbiamo vista in queste settimane, ad esempio, protagonista di uno spot per Poste italiane e testimonial di una linea di abbigliamento, Luisa Viola. Ad ogni modo, come già abbiamo avuto modo di vedere, sembra che sfogliando la rivista di Alfonso Signorini sia rimasta parecchio sorpresa nel vedersi protagonista di ben due pagine del giornale. Stupita di questa presenza, la Venier ha voluto commentare e lo ha fatto su una Instagram Stories.

La sorpresa per Mara sul giornale diretto da Alfonso Signorini

“Ragazzi guardate, questo è Chi. Tu apri e vedi Signorini, Mara pubblicità poste, poi giri Luisa Viola pubblicità. Secondo me è troppo, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo”. Queste le parole di Zia Mara, che è apparsa sui giornale più bella che mai. Intanto, anche sui social Mara è molto seguita e amata, e lo testimonia anche il fatto che il suo programma sia sempre uno tra i più seguiti della televisione italiana.La conduttrice in questi giorni ha festeggiato il Carnevale, divertendosi proprio come una bambina.

Il Carnevale di Mara Venier

E’ stata la protagonista a Putignano, dove ha avuto modo di assistere alla sfilata dei carri,sfoggiando una parrucca di colore rosso fuoco. Sui social ha immortalato un momento pubblicando una sua foto in costume e aggiungendo queste parole “Che serata! Bello lasciarsi andare e ridere con gente bella, meravigliosa e affettuosa come voi gente di Putignano”.