Eros e Michelle emozionano in tv, la reazione di Tomaso Trussardi lascia senza parole, i fan: “Ha fatto bene”

Eros e Michelle sono tornati di nuovo vicini a Michelle Impossible, questa volta la reazione di Tomaso Trussardi ha sorpreso tutti.

Nella serata di mercoledì 22 febbraio è andata in onda su Canale 5 una puntata di Michelle Impossible una delle trasmissione più belle e più amate dai telespettatori di Canale 5, giunta alla seconda edizione. Ebbene, così come è accaduto lo scorso anno, anche nella puntata di mercoledì, è arrivato Eros Ramazzotti, l’ex marito della conduttrice. Ma quale è stata la reazione di Tomaso Trussardi, che già lo scorso anno non aveva preso bene la presenza di Eros nello show ed il bacio che i due si sono scambiati?

Michelle Impossible & Friends, Eros Ramazzotti e Aurora insieme sul palco

Michelle Impossible & Friends, è andata in scena la puntata del programma della conduttrice svizzera lo scorso mercoledì 22 febbraio 2023. Ebbene, così come era già avvenuto l’anno scorso, anche quest’anno Michelle ha ospitato il suo ex marito, Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto la sua primogenita, ovvero Aurora che a breve diventerà mamma di un maschietto. Anche la stessa Aurora è arrivata sul palco e insieme al padre hanno fatto tanto emozionare, non soltanto Michelle ma anche tutti i presenti ed i telespettatori a casa.

Tomaso Trussardi non guarda la puntata e va a cena con amici

Se da una parte questo siparietto è tanto piaciuto ai telespettatori, tra questi pare che uno non sia stato proprio d’accordo. Stiamo parlando di Tomaso Trussardi, l‘ex secondo marito di Michelle. Proprio mentre andava in onda la puntata di Michelle Impossible, Tomaso sembra abbia preferito fare altro, ovvero uscire a cena fuori con gli amici. Tomaso si trovava a Villa Crespi, un ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo ed ha documentato la serata sui social. Inevitabilmente sono arrivati i commenti di tanti utenti, alcuni di questi si sono schierati dalla sua parte, altri contro.

I commenti del popolo del web, tutti a favore del rampollo

“E che doveva fare? Stare a guardare la famigliola felice che si è dimenticata che nel frattempo sono nati altri figli da altre relazioni?”. Questo quanto scritto da un utente che pare abbia fatto rifermento ai figli che Eros ha avuto da Marica Pellegrinelli. E poi ancora, Sole e Celeste che Michelle ha avuto proprio da Trussardi.“Ha fatto bene, che doveva fare? Si sono lasciati, lei subito tra le braccia del dottorino. È finita subito pure con lui”, ha scritto poi un altro utente che insomma, si è schierato dalla parte del rampollo della casa di moda.