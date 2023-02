Michelle Impossible, sul palco Aurora e Eros e la Hunziker scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Impossible, sul palco Aurora ed Eros Ramazzotti che emozionano tutti. Michelle Hunziker scoppia a piangere.

Aurora ed Eros Ramazzotti nella serata di ieri sono stati ospiti sul palco di Michelle Impossible. La conduttrice si è tanto commossa quando sul palco della sua trasmissione è arrivata la figlia che ha mostrato un bellissimo pancione, ed il suo ex marito. Ad un certo punto, la Hunziker non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Eros Ramazzotti ospite speciale a Michelle Impossible

Aurora ed Eros Ramazzotti nella serata di ieri sono stati ospiti nel programma di Michelle Impossible. Una puntata speciale quella di ieri sera, in cui Michelle Hunziker si è tanto commossa per la presenza della figlia e dell’ex marito. E’ stato proprio Eros Ramazzotti a salire sul palco, subito dopo la sigla del programma. Il loro è stato un grande amore, che purtroppo è naufragato dopo pochi anni. Sono ancora tanti i fan che sperano che i due possano tornare insieme.

Aurora Ramazzotti più bella che mai nella trasmissione della sua mamma

Ciò che è certo è che tra i due c’è un grandissimo affetto ed un legame davvero speciale. Ciò che li legherà per sempre è anche la loro figlia Aurora che a breve partorirà un bellissimo maschietto, prendendo i nonni genitori. Eros ha cantato il brano Aurora, dedicato proprio alla figlia e Michelle si è tanto emozionata, scoppiando a piangere. Poi è proprio arrivata Aurora. “Ridendo ti dico una cosa che non ti ho mai detto, aspetto un bimbo”, ha detto Aurora, ovviamente con ironia visto che ormai è prossima al parto e la notizia è arrivata diversi mesi fa. Il padre è scoppiato a ridere.

Michelle Hunziker si emoziona e scoppia a piangere

“Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te“, ha detto Eros alla figlia. Ed anche in questo caso Michelle non ha potuto non scoppiare a piangere, ovviamente pianto di gioia.“Temevo il giudizio della gente, se ti mettevi a cantare avrebbero fatto subito il paragone con me”. A quel punto è intervenuta la Hunziker e tutti e tre si sono abbracciati, facendo emozionare tutti.