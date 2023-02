Pomeriggio 5, scoop di Barbara D’Urso “Cosa mi è successo”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso in diretta tv lancia uno scoop e sorprende tutti. Ma di cosa si tratta? Ecco quanto accaduto a Pomeriggio 5.

La nota conduttrice di Canale 5, ovvero Barbara D’Urso è stata da sempre molto riservata e per questo motivo sulla sua vita privata non si è mai saputo nulla. La conduttrice nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 sembra abbia affrontato, nella prima parte dei casi di cronaca nera irrisolti, dedicando poi la seconda parte alla cronaca rosa e non soltanto. Ad un certo punto, la conduttrice poi ha lanciato uno scoop.

La conduttrice Barbara D’Urso e lo scoop in diretta a Pomeriggio 5

La conduttrice di Canale 5 Barbara D’Urso ha condotto nella giornata di ieri una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella prima parte del programma, ha affrontato diverse tematiche molto importanti e delicate di cronaca nera, poi invece nella seconda parte ha parlato di cronaca rosa. Ospite in studio Marco Bellavia, l’ex vippone che è stato paparazzato con Sheila ed ancora Cristiana Ciacci, la figlia del noto Little Tony ed il manager di Sarah Altobello Tony Toscano.

La foto di Barbara in compagnia di un uomo, chi è?

In collegamento Alex Fiumara, proprio lui che ha sorpresa Bellavia con Sheila. Proprio ad Alex, la conduttrice ha voluto lanciare una provocazione, dicendo “Mi hanno beccata con un altro uomo”. Non si tratta di un nuovo amore per la conduttrice, ma di Gianpaolo Gambi, il noto attore di Taxi a due piazze, lo spettacolo teatrale che vede impegnata prorpio la conduttrice.L’uomo nello spettacolo interpreta uno dei suoi due mariti.

Le parole di Giampaolo Gambi

Anche lo stesso Gambi è stato ospite in studio ed ha anche scherzato tanto con Barbara su una foto che li vede protagonisti l’uno al fianco dell’altro.“E’ il sogno del 99,9 % degli italiani”. aveva scherzato l’attore, aggiungendo ancora “Sono uno dei pochi quarantenni che si deve tingere i capelli di bianco perché non ne ho”. Insomma, nessun nuovo amore per Barbara, anche se ultimamente si è tanto parlato di lei e di un presunto flirt con Flavio Briatore. Non sappiamo cosa ci sia realmente tra i due, anche se Barbara ha confermato di essere uscito insieme a lui qualche volta.