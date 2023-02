Michelle Impossible, Katia Follesa lancia una frecciatina su Giovanni Angiolini, la Hunziker resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker, grande successo con il suo programma Michelle Impossible, a non passare inosservata la battuta di Katia Follesa su Giovanni Angiolini.

Nella giornata di ieri è andata in onda una puntata di Michelle Impossible, il programma condotto da Michelle Hunziker, dove sono intervenuti davvero tantissimi artisti. E’ stata una serata speciale per Michelle che sul palco ha anche ospitato la figlia Aurora che si è mostrata in tutta la sua bellezza con un bellissimo pancione, insieme al suo papà Eros Ramazzotti. Ad ogni modo, non sono neppure mancate le frecciatine di Michelle per il suo ex. Chi? Ecco cosa è accaduto.

Michelle Hunziker, puntata speciale di Michelle Impossible

Nella serata di ieri, mercoledì 22 febbraio è andata in onda la trasmissione di Michelle Hunziker, ovvero Michelle Impossible. Come abbiamo avuto modo di anticipare, è stata una serata davvero speciale, una puntata straordinaria in cui sono intervenuti diversi ospiti tra cui la figlia Aurora Ramazzotti e l’ex marito Eros Ramazzotti.

Katia Follesa fa una battuta e lancia la frecciatina su Giovanni Angiolini e Michelle

Intervenuta sul palco anche Katia Follesa, la nota comica che con una battuta sembra abbia fatto riferimento al flirt tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il chirurgo ed ex concorrente del Grande fratello. La comica è stata protagonista di una gag insieme alla conduttrice, poi ad un certo punto ha fatto riferimento alla storia avuta da Michelle con Giovanni, dopo la fine della storia con Tomaso Trussardi. E’ la prima volta che in presenza di Michelle viene fatto riferimento a questa storia con il chirurgo.“Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito”, avrebbe detto la Follesa facendo una battuta che ha fatto tanto divertire. A quel punto la comica avrebbe aggiunto “Anche tu.. quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo….”.

Michelle si alza e va via, ecco cosa è accaduto

Michelle a quel punto si è alzata e si è allontanata dalla comica dicendo “Ok, me ne vado”. Sicuramente non si tratta di una storia importante per Michelle, visto che con Giovanni Angiolini è durata soltanto pochi mesi, piuttosto potremmo definirlo un flirt di cui tanto si è parlato però nei mesi scorsi. I due sono stati paparazzati diverse volte a Milano, in Sardegna ed a Parigi.