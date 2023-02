Cristina Marino, la sorpresa di Luca Argentero alla moglie fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

Su Instagram le immagini della dolcissima sorpresa di Luca Argentero per la moglie e la nascita del piccolo Noè Roberto.

Luca Argentero e Crisina Marino sono diventati genitori per la seconda volta, proprio pochi giorni fa. Dopo la nascita di Nina Speranza, qualche anno fa, adesso l’attore e la modella sono diventati genitori del piccolo Noè Roberto. Il secondogenito della coppia è venuto al mondo lo scorso venerdì ed a dare la notizia è stato Alfonso Signorini. Ad ogni modo, al rientro a casa il noto attore ha voluto fare una bellissima sorpresa alla moglie ed ha documentato tutto sui social. Ma di cosa si tratta?

Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis, è nato il piccolo Noè Roberto

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori bis, con la nascita del piccolo Noè Roberto. La famiglia Argentero si è allargata, dopo la nascita di Nina Speranza è arrivato il secondogenito Noè Roberto venuto al mondo lo scorso venerdì. A dare la notizia, come già anticipato, era stato Alfonso Signorini, mentre i neo genitori bis non avevano in alcun modo fatto nessun tipo di cenno riguardo la nascita del piccolino.

La bellissima sorpresa di Luca per l’arrivo del piccolo Noè a casa

A conferma però dell’avvenuta nascita del secondogenito Argentero, sono arrivate le foto e le immagini del dolce ritorno a casa di Cristina dopo il parto. Luca ha voluto farle una splendida sorpresa. L’attore si è fatto trovare a casa ed ha riempito il soggiorno con tanti palloncini e striscioni per fare alla moglie una speciale sorpresa. Le immagini sono state poi condivise dalla stessa Cristina Marino che ha scritto sui social “Quanto amore, grazie per l’amore immenso“.

Cristina mostra la bellissima sorpresa fatta dal marito

La moglie di Luca ha mostrato nel dettaglio il soggiorno di casa completamente sommerso di palloncini in cui si legge il nome del piccolino, ovvero Noè e poi la scritta Benvenuto. Ovviamente non sono mancati i fiori, tanti fiori pronti ad attendere l’arrivo di Cristina. Nessuna foto del bambino sui social, ma questo non ci stupisce, visto che anche in passato hanno fatto ben capire di tenere molto alla loro privacy.