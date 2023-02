Mattino 5, Federica Panicucci sbotta in diretta “Questo è ridicolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci a Mattino 5 sbotta in diretta tv e commenta la situazione che si stava delineando. Ecco cosa è accaduto.

Federica Panicucci ha condotto una nuova puntata di Mattino 5 e come spesso accade ormai, la conduttrice è tornata a parlare della morte di Gina Lollobrigida e dei problemi sorti per la sua eredità. La diva del mondo del cinema italiano è venuta a mancare da diverse settimane, eppure si continua a discutere sulla sua eredità.

Mattino 5, Federica Panicucci torna a parlare dell’eredità di Gina Lollobrigida

Nel corso della puntata di Mattino 5 ecco che la conduttrice ha mandato il suo giornalista proprio di fronte alla villa della nota attrice perchè sarebbe arrivato a breve il notaio per poter fare l’inventario delle cose che si trovano al suo interno. “E’ una mattina importante perchè insieme a Paolo Capresi racconteremo alle 10 e mezzo dell’arrivo di molte persone per fare l’inventario dei beni della villa”, ha detto la conduttrice. Poi Federica parlando con il suo inviato gli avrebbe detto di aver saputo qualcosa avvenuto qualche ora prima.

Inventario nella villa di Gina, l’inviato di Mattino 5 fuori dalla villa

L’inviato non ha potuto che confermare, dicendo che effettivamente poco prima era arrivato il giardiniere che però per poter entrare nella villa, ha dovuto scavalcare il cancello. Il giornalista avrebbe anche sottolineato che ci sono ben tre cancelli per poter entrare dentro la villa.“C’è questo cancello che si può aprire con la chiave…Senza scavalcare tanto si può accedere…Questa storia si sta trasformando in un circo…”. A quel punto la Panicucci si sarebbe chiesta il perchè non fosse stato utilizzato quel cancello per entrare dentro la villa. “Mi sembra una situazione, se posso dire, un pò ridicola.. Basta aprire con la chiave”.

Le parole del legale del figlio di Gina non convincono

Ad ogni modo, dopo questo scambio di battute, davanti alla villa di Lollobrigida è arrivato effettivamente il notaio e gli avvocati di Andrea Piazzolla e del figlio di Gina per fare l’inventario. Il giornalista avrebbe cercato di intervistare il legale del figlio dell’attrice, ma questo pare abbia riferito solo di aver fatto denuncia per il fatto di non essere potuto entrare in casa. Subito dopo il legale ha detto di non poter più parlare perchè impossibilitato a rilasciare interviste. “Ma se fino a questo momento ha parlato con noi…Sono 10 minuti che parla…”, ha risposto la Panicucci rimasta basita dalle parole del legale. A quel punto, la conduttrice avrebbe notato un certo sorrisetto sul volto del suo giornalista, il quale ha riferito di avere una sua opinione su questa vicenda ma che al momento non vuole esternare.“Si, si…Ho un sorrisetto…Ma devo tenere la bocca cucita anch’io…Nemmeno io posso parlare…”, ha detto il giornalista, facendo anche sorridere la Panicucci.