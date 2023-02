Michelle Impossible, Katia Follesa umiliata sui social, lei risponde a tono e con una battuta mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Follesa è stata ospite del programma di Michelle Hunziker, ovvero Michelle Impossible & Friends. In seguito alla messa in onda della puntata è stata pesantemente criticata.

Michelle Hunziker ha condotto una puntata di Michelle Impossible & Friends, la seconda edizione del programma che lo scorso anno ha ottenuto un grandissimo successo. Ebbene, nel corso della puntata di ieri, la conduttrice ha avuto modo di ospitare diversi personaggi a cominciare da Eros Ramazzoti e la figlia Aurora a Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Andrea Pucci, Nina Zilli e il Mago Forrest. A sorpresa è anche arrivata lei, una delle comiche più amate del nostro paese, Katia Follesa. Proprio quest’ultima però, pare che sia finita al centro delle critiche, ma per quale motivo?

Michelle Impossible & Friends, Katia Follesa ospite speciale

Michelle Hunziker, nella puntata del suo programma andata in onda mercoledì 22 febbraio 2023 ha ospitato diversi personaggi, tra cui Katia Follesa. Molto divertente la gag da le presentata e di certo non sono passate inosservate le battute di Katia su Giovanni Angiolini, l’ex di Michelle con cui la stessa ha avuto un flirt durato solo pochi mesi. Ebbene, dopo la messa in onda della puntata, la comica pare che sia stata presa di mira da una telespettatrice, una signora che l’ha attaccata per aver mostrato il suo fisico.

Una telespettatrice critica la Follesa per il suo fisico, la replica della comica

“Ma perchè con le cosce di fuori? Non hai belle gambe, perdona la franchezza”. La comica sembra aver letto queste parole e replicato, postando tra le sue Instagram stories proprio gli screenshot di questo post e aggiungendo “Che dolce che sei!. Poi ha aggiunto con una battuta spiazzante: “Pensa che volevo mostrare il c**o ma poi riempivo tutto lo schermo”.

Tanti complimenti per la comica

Ad ogni modo, l’intervento di Katia è tanto piaciuto al pubblico di Canale 5 e molti si sono complimentati con lei. “Quanto mi sono divertita, e quella pizza doveva essere fantastica”, ha scritto un utente e poi “Sei unica, appena ti vedo già sorrido. Di una bravura impressionante”. Sempre sui social sono apparsi poi altri commenti e complimenti per Katia, come “Da tempo che non ridevo così, grande, sono morta da ridere”.