Mattino cinque, Francesco Vecchi perde la pazienza: “Tutto questo è assurdo”, nessuno parla più

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5 nel corso della puntata di oggi, il conduttore ha perso completamente le staffe insultando alcuni dirigenti e amministratori locali.

Francesco Vecchi, il conduttore del programma Mattino 5 insieme a Federica Panicucci, proprio nella giornata di oggi durante la puntata andata in onda giovedì 23 febbraio ha perso completamente le staffe. Di certo il conduttore non è rimasto in silenzio ed ha voluto esprimere il suo pensiero dopo essere venuto a conoscenza di una notizia che lo ha fatto parecchio arrabbiare. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino 5 si arrabbia in puntata

Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino 5 nella mattinata di oggi ha condotto come sempre una puntata del suo programma. Il conduttore pare che sia venuto a conoscenza di una notizia e subito dopo non avrebbe nascosto la sua rabbia. “Oggi il tema è la cialtroneria“, ha detto il conduttore il quale ha fatto chiarezza, dicendo di avercela con alcuni amministratori locali che hanno preso delle decisione, secondo il suo punto di vista, insensate.

Vecchi “insulta” alcuni amministratori locali

“La cialtroneria è della gente che ci amministra, e non sto parlando del Governo, dell’Unione Europea o dell’Onu…Sto parlando di piccoli amministratori locali…”. Queste le parole dichiarate dal conduttore di Mattino 5, il quale ha continuato dicendo che questi amministratori a cui lui si è riferito, non hanno fatto altro che creare dei disagi ai cittadini. “Piccoli errori, ma delle assurdità totali”, ha aggiunto poi il conduttore.

Il collega di Federica Panicucci non nasconde il suo disappunto

Subito dopo, poi, il collega di Federica Panicucci si sarebbe collegato con il suo inviato che si trovava a Lecce, mostrando a tutti i telespettatori da casa la costruzione di un guard rail intorno ad una villetta, che di fatto va ad impedire alle persone di poter uscire ed entrare con la macchina, ma anche a piedi.“Fanno una rotatoria e mettono il guard rail davanti all’ingresso di una casa…La famiglia ha giustamente denunciato per limitazione della libertà personale…”. Questa la spiegazione del conduttore che di certo non ha assolutamente nascosto la sua rabbia ed il suo disappunto.