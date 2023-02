Sanremo, Ultimo spiazza tutti: “Non tornerò mai più, quest’anno sono andato solo per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il giovane cantautore Ultimo sui social ha risposto alle domande dei followers rivelando di non avere più alcuna intenzione di partecipare al Festival di Sanremo.

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, ha da poco concluso la sua esperienza al Festival di Sanremo 2023 e sembrerebbe avere chiare le idee sul suo futuro lavorativo. Nel rispondere alla domanda di una fan su Instagram ha infatti rivelato di non avere più alcuna intenzione di partecipare a Sanremo. Ma esattamente, per quale motivo?

Le diverse esperienze di Ultimo a Sanremo

Sono veramente moltissimi i fan che con costanza, affetto e passione amano seguire Niccolò Moriconi e la sua musica. Una carriera quella di Ultimo che ha avuto inizio nel 2018 grazie alla partecipazione a Sanremo giovani con il brano Il Ballo delle incertezze che è riuscito ad ottenere il primo posto. L’anno successivo Ultimo è poi tornato al Festival di Sanremo con un altro brano molto amato ovvero “I tuoi particolari”, questa volta però in gara tra i big. E nonostante il brano sia tanto piaciuto al pubblico da casa, che non ha perso l’occasione di mostrargli il proprio sostegno, ecco che l’artista si è classificato al secondo posto dietro a Mahmood che è riuscito a trionfare con il brano Soldi. A distanza di qualche anno Ultimo è tornato al Festival di Sanremo 2023 con il brano Alba, ma anche in questo caso non è riuscito a trionfare. Anzi al contrario è riuscito a classificarsi solamente al quarto posto.

La rivelazione dell’artista sul suo futuro professionale

Nelle scorse ore Ultimo ha affidato ai social i suoi pensieri e nello specifico in modo molto sincero ha risposto ad alcune domande poste dai followers su Instagram. Niccolò ha rivelato di non avere più alcuna intenzione di partecipare in futuro al Festival di Sanremo precisando di averlo già detto prima dell’evento nel corso di varie interviste. “Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso”, queste le sue parole. Ultimo ha poi voluto precisare di aver sempre dato precedenza non a quello che solitamente funziona ma al contrario a quello che sente.

L’indiscrezione su Ultimo e Marco Mengoni

Nonostante il quarto posto Ultimo è stato un grande protagonista del Festival di Sanremo 2023 trovandosi anche coinvolto in qualche gossip. Nello specifico secondo alcune indiscrezioni Ultimo dietro le quinte del Festival non avrebbe mai salutato Marco Mengoni. Ma, per quale motivo? In realtà non sembrerebbe essere chiaro il perché di tale comportamento. Occorre inoltre precisare che i diretti interessati non hanno mai smentito ma nemmeno confermato tali gossip.