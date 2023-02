E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici frecciatina al veleno: “Per stare in tv bisogna saper parlare l’italiano in modo corretto”, a chi si riferiva

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è una conduttrice molto apprezzata e allo stesso tempo sempre pronta ad esprimere il suo pensiero con estrema sincerità. Ed ecco che proprio nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri ha pronunciato delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta al Festival di Sanremo 2023 e a coloro che ne hanno fatto parte. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il consiglio di Antonella Clerici al suo pubblico

Antonella Clerici nelle ultime ore sta facendo tanto parlare di se a causa delle parole espresse nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda proprio nella mattina di ieri. La conduttrice è solita esprimere i suoi pensieri sempre con tanta sincerità e schiettezza ma allo stesso tempo anche con garbo. Nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri la presentatrice ha voluto dare un consiglio a tutte quelle persone che desiderano entrare a far parte del mondo della televisione e svolgere il suo stesso lavoro. A queste persone la Clerici ha consigliato di studiare per poter avere la giusta preparazione precisando che non sempre è sufficiente avere un bel viso oppure essere seguiti sui social da tanti followers.

Le parole della conduttrice

Nello specifico la Clerici ha iniziato il suo discorso rivolgendosi proprio a tutte quei ragazzi o ragazze che sono soliti scrivere alla sua trasmissione esprimendo il desiderio di svolgere il suo stesso lavoro. A queste persone si è rivolta affermando “Voi sentite come parlano le persone che hanno un italiano forbito, che non devono leggere il gobbo, che sono capaci di tenere un discorso o un dialogo ecco bisogna studiare, non bisogna imparare solo a leggere il gobbo, mi raccomando“. Proprio queste parole hanno fatto nascere in molti telespettatori e fan della stessa Antonella il sospetto che potessero essere rivolte al Festival di Sanremo e a coloro che appunto, come affermato poc’anzi, ne hanno fatto parte.

Il sospetto del pubblico di È sempre mezzogiorno

Nel suo discorso Antonella Clerici è stata ben attenta a non fare nomi per cui non è possibile dire con certezza a chi volesse rivolgersi. Ma è chiaro che il suo attacco è riferito a coloro che salgono sul palco e non riescono a fare un discorso senza leggere il gobbo. Molti però hanno pensato che tali parole fossero rivolte in realtà a coloro che hanno di recente calcato il palco del Teatro Ariston. E più nello specifico a qualcuna delle co-conduttrici ovvero Chiara Francini, Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Ferragni. Ma, dove sta la verità? Chissà, magari proprio la Clerici deciderà di rispondere a tale domanda.