Leo Gassman su TikTok insieme alla mamma, il web impazzisce e esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Leo Gassman nel corso degli ultimi giorni ha condiviso su TikTok diversi video insieme alla sua bellissima mamma scrivendo per lei anche delle dolcissime parole.

Leo Gassman è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023 arrivato sul palco del teatro Ariston con una bellissima canzone intitolata “Terzo cuore”. E proprio sui social di recente ha condiviso una serie di video molto belli mostrando una persona per lui tanto importante. Ma esattamente di chi stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Leo Gassman e i video su TikTok insieme alla mamma

Leo Gassman dopo aver partecipato, nel febbraio del 2020, al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano “Vai bene così” ed essere riuscito ad ottenere la vittoria è tornato a Sanremo con un nuovo bellissimo brano. Ma questa volta in competizione tra i Big. Il suo brano intitolato “Terzo cuore” è riuscito ad ottenere il 18esimo posto in classifica. Adesso dopo la pesante settimana di Sanremo fatta di prove, impegni ed esibizioni ecco che Leo Gassman si diverte a condividere una serie di video su TikTok, molti di questi in compagnia della sua bellissima mamma ovvero l’attrice Sabrina Knaflitz. E proprio nelle scorse ore ha condiviso un video che è tanto piaciuto ai suoi followers.

Le belle parole del giovane artista per mamma Sabrina e il rapporto con i genitori

“Il mio terzo cuore”, queste sono state le parole con cui Leo Gassman ha definito la sua mamma in uno degli ultimi video condivisi su TikTok. Ovviamente è apparso chiaro a tutti il riferimento al brano che ha portato sul palco del Teatro Ariston. Nel video in questione il giovanissimo cantautore si mostra felice e sorridente al fianco della sua mamma. Insieme sono davvero tanto belli e lasciano trasparire non solo l’affetto ma anche il bellissimo rapporto che li lega. In realtà Leo Gassman in diverse occasioni ha rivelato di avere un ottimo rapporto con entrambi i suoi genitori. E quindi con mamma Sabrina ma anche con il papà ovvero il noto attore italiano Alessandro Gassman che proprio durante la settimana del Festival di Sanremo non ha mai smesso di sostenere suo figlio mostrando a tutti di essere davvero tanto orgoglioso di lui. E proprio a proposito dei genitori Leo Gassman nel corso di un’intervista ha rivelato quanto siano stati bravi a non fargli mai pesare il cognome che porta precisando inoltre di essere cresciuto circondato da tanto amore.

La reazione dei followers

Il video condiviso da Leo Gassman con la mamma su TikTok è tanto piaciuto ai suoi followers che non hanno perso l’occasione per commentare. Vi è stato ad esempio chi ha scritto “Solo una mamma bella così poteva fare un figlio bellissimo”. Mentre invece un altro si è espresso affermando “Che bello vedere i contenuti con i tuoi genitori, si vede quanto amore c’è”.