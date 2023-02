Papa Francesco scrive a Lino Banfi per la morte della moglie Lucia, la lettera è da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Papa Francesco scrive una lettera a Lino Banfi per la morte della moglie, le commoventi parole del Pontefice.

Nella giornata di mercoledì 22 febbraio è purtroppo venuta a mancare la moglie di Lino Banfi, il noto attore, uno tra i più amati di sempre. La signora Lucia è purtroppo venuta a mancare, dopo aver sofferto per tantissimi anni di una malattia, l’Alzheimer che non ha segnato solo la sua vita, ma quella di tutti i suoi cari. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da semplici fan di Lino e poi ancora da amici e colleghi dell’attore. Sicuramente Lino non si immaginava di ricevere il supporto e il sostegno da parte di Papa Francesco. Quest’ultimo ha scritto una lettera a Lino Banfi per la scomparsa della sua tanto amata moglie Luca Lagastra. Ma cosa ha voluto dirgli?

Lino Banfi, lutto per l’attore muore la moglie Lucia

Mercoledì 22 febbraio è venuta a mancare la moglie di Lino Banfi, la signora Lucia Lagastra che ha lottato per tanti anni contro una brutta malattia, ovvero l’Alzheimer. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore è stato Papa Francesco a voler fare le condoglianze a Lino, dandogli anche tanto sostegno, scrivendo per lui una bellissima lettera.

Papa Francesco scrive una commovente lettera a Lino Banfi

“Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima“. Questo quanto scritto dal Pontefice nella lettera che ha inviato direttamente all’attore pugliese. Lino e la signora Lucia sono stati insieme una vita intera, sposati per ben 61 anni.”La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera” , ha scritto il Papa facendo riferimento al ruolo di Lino in Un medico in famiglia, ovvero Nonno Libero.

Le parole di Bergoglio per il noto attore

“Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia“, ha concluso Papa Bergoglio, esprimendo il massimo affetto per l’attore.”Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione sella Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco”. In molti si sono chiesti in che rapporti siano Papa Francesco e l’attore. Sembra che i due siano legati da un affetto reciproco e questa lettera ne è una testimonianza.