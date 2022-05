Alessandro Gassman diretto sul figlio Leo: “Io sono …”

Alessandro Gassman è conosciuto da tutti noi per essere un noto attore italiano, uno tra i più amati di sempre. Un pò di tempo fa abbiamo avuto modo di conoscere il figlio Leo, che ha deciso di prendere una strada diversa dal padre e pare che si sia dedicata alla musica. Alessandro pare che in questi giorni abbia voluto parlare del figlio, scrivendo per lui delle bellissime parole. In che occasione? Pare che Leo abbia soccorso nella notte una ragazza americana e questo è stato per Alessandro motivo di grande orgoglio. Ma cosa è accaduto?



Alessandro Gassman orgoglioso del figlio Leo

Alessandro Gassman in queste ore sembra abbia dedicato al figlio delle bellissime parole. Leo, nella notte, pare abbia soccorso una ragazza americana. Il giovane avrebbe sentito delle urla di una donna che pare chiedesse aiuto. Il cantante così, senza pensarci su due volte, sarebbe subito corso in soccorso della donna, scoprendo purtroppo la triste verità. La donna americana pare fosse stata abusata da un ragazzo francese che poi era scappato.



Il racconto di Leo

“Abbiamo chiamato la polizia e un’ambulanza ha portato via la giovane per accertamenti”. Queste le prime parole di Leo. “Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura. Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene ad ognuno di noi. Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto. Non siete soli/e. Rendiamo questo mondo un posto migliore. Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto”. Con queste parole il cantautore sembra aver raccontato quanto accaduto.



Le parole del papà Alessandro per il figlio

“Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te”. Questo il commento di Alessandro su Twitter. In tanti sembra abbiano commento il post facendo dei complimenti ai genitori di Leo per avergli insegnato valori molto importanti come la solidarietà, il rispetto e l’altruismo.. “Grandissimo Leo, sei una rarità in un mondo dove tutti passano e se vedono che qualcuno è in difficoltà fanno finta di non vedere e proseguono. Complimenti di cuore”. Questo uno dei commenti arrivati sotto al post. E poi ancora “Un ragazzo che sceglie di non girarsi dall’altra e decide di intervenire correndo anche dei potenziali rischi personali fa scoppiare il cuore di orgoglio”.