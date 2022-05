J-Ax senza freni su Fedez: “Lui è uno che …”

J-Ax è un noto cantante e rapper italiano, il quale nel corso degli anni ha collaborato con diversi artisti di un certo calibro. Indimenticabile la collaborazione con Fedez. I due hanno collezionato tantissimi successi, presentando dei brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni. Poi tra i due sembra sia accaduto qualcosa che ha decretato la fine della loro “amicizia” e del loro sodalizio artistico e professionale. Non si è mai capito effettivamente che cosa fosse accaduto, ma una cosa è certa, ovvero che da quel momento i due si sono allontanati. Adesso, a parlare sembra sia stato proprio lui, J-Ax il quale ha svelato alcuni dei motivi che hanno portato i due a prendere due strade diverse.



J-Ax torna a parlare di Fedez

J-Ax è tornato a parlare in questi giorni della fine del sodalizio con Fedez. Il rapper ha parlato nel corso dell’ultima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei, ovvero One More Time. J-Ax ha così parlato della sua storia, dell’infanzia ed anche dei grandi successi da lui ottenuti.Ad un certo punto, sembra che il rapper abbia parlato di Fedez e del loro litigio. Alessandro Aleotti sembra aver confessato di aver avuto da subito un grande feeling con il rapper milanese.



Il rapper spiega i motivi della fine del sodalizio con Federico

“Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia”. In realtà, Fedez è stato da sempre molto riservato e non si è mai espresso sulla lite con J-Ax. Da quel momento sembra che il rapper abbia preso una decisione, ovvero quella di non collaborare più con Federico. Negli anni Fedez ha collaborato anche con Fabio Rovazzi, con il quale aveva anche stretto una grande amicizia. Poi anche con lui sembra aver interrotto il sodalizio professionale.



Poi Alessandro parla della sua carriera

Ed ancora il rapper sembra abbia ancora parlato della sua carriera e della sua esperienza al talent Amici e The Voice, confessando anche di aver rifiutato X Factor perchè pare non considerasse questa esperienza alla sua portata.