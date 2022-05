Selvaggia Lucarelli una furia contro Elisabetta Franchi: “Lei ha bisogno di …”

E’ finita al centro di una vera e propria bufera mediatica, negli ultimi giorni, la celebre stilista italiana Elisabetta Franchi. Le sue parole sulle donne e il lavoro non sono piaciute a moltissime persone, anzi hanno lasciato molta gente davvero senza parole. Ma ecco che ad intervenire nelle ultime ore è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che ha voluto dare alla stilista un consiglio.

Elisabetta Franchi al centro di una grossa bufera mediatica

Sta facendo davvero tanto discutere quanto detto da Elisabetta Franchi nel corso di un recente incontro sulle donne e il lavoro filmato da Il Foglio. La stilista, che possiede una grande azienda, ha fatto una rivelazione che ha sconvolto moltissime persone. Nello specifico Elisabetta Franchi ha rivelato di preferire maggiormente affidare ruoli importanti non a delle donne giovani ma a degli uomini oppure a delle donne mature. Il motivo? Le donne giovani potrebbero avere intenzione di sposarsi e diventare mamme e quindi lavorare h24 con loro potrebbe essere complicato oltre che potrebbero doversi assentare dal lavoro per molto tempo. Al contrario invece le donne mature hanno già superato questa fase e quindi lavorare con loro, oppure con degli uomini, potrebbe essere più semplice. Le sue parole hanno sconvolto davvero molte persone e numerose sono state le critiche ricevute dalla stilista nelle ultime ore.

Elisabetta Franchi prova a difendersi dalle critiche

Le parole espresse dalla nota stilista, molto apprezzata nel mondo della moda, sono state condannate da moltissime persone. Elisabetta Franchi ha quindi provato a difendersi scrivendo sui social “L’80% della mia azienda sono quote rosa di cui: il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui 5% manager. C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul Web, strumentalizzando le parole dette. La mia azienda oggi è una realtà quasi completamente al femminile”.

Il consiglio di Selvaggia Lucarelli per Elisabetta Franchi

Selvaggia Lucarelli, che non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero su fatti e persone, è intervenuta sulla questione non semplicemente condannando le parole espresse dalla stilista. La giornalista si è infatti rivolta direttamente alla Franchi per darle un consiglio. “Suggerisco timidamente a Elisabetta Franchi di assumere velocemente un ufficio stampa personale che segua lei pure quando va in bagno, non il brand. Fosse pure una diciannovenne incinta di sei gemelli”. Queste nello specifico le parole espresse da Selvaggia Lucarelli che inoltre ha precisato che Elisabetta Franchi da imprenditrice dovrebbe far riflettere e consentire alle donne di poter vivere lavoro e maternità con maggiore serenità.