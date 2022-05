Gerry Scotti frecciatina al veleno per Amadeus: “Lui dovrebbe …” 

Una lunga intervista a Fanpage è stata quella rilasciata da Gerry Scotti. Il celebre conduttore ha colto l’occasione in questione per fare un bilancio della sua vita. Ma non solo, ha anche parlato di alcuni colleghi celebri, tra questi Amadeus e Maria De Filippi. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Gerry Scotti intervistato da Fanpage fa un bilancio della sua vita professionale

Gerry Scotti, considerato uno dei più amati e famosi conduttori televisivi italiani, ha di recente rilasciato una lunga intervista ad Andrea Conti di Fanpage nel corso della quale ha parlato della sua vita professionale fin dagli esordi. In televisione da oltre 30 anni ecco che l’esordio di Gerry Scotti ha avuto luogo in radio, ed esattamente negli anni ’80 , al fianco del noto produttore discografico Claudio Cecchetto. Scotti faceva parte dei ragazzi di Via Massena ed è stato uno dei primi speaker radiofonici di Radio Deejay. In seguito è arrivato il grande successo in televisione, un successo che dura da oltre 30 anni e che tende a crescere ogni giorno sempre di più.

Le parole di Gerry Scotti su Amadeus

Nel corso della stessa intervista Gerry Scotti ha colto l’occasione per esprimersi su Amadeus e sul mancato inviato, da parte del conduttore, alle tre edizioni del Festival di Sanremo da lui condotte. “Nelle tre edizioni del Festival di Sanremo i ragazzi di Via Massena ci sono passati tutti e manco solo io. Sarà preoccupazione di Amadeus di invitarmi alla prossima occasione per porre riparo all’errore”, queste nello specifico le parole espresse da Gerry Scotti. Il conduttore però ha voluto precisare che potrebbe rivelarsi complicato gestire questo impegno in Rai dovendolo conciliare con gli impegni su Canale 5. “Se avessi il carrozzone da gestire non potrei farlo e Mediaset dovrebbe darmi un anno sabbatico per riuscire a organizzare il Festival” , queste le parole espresse dal conduttore.

Il rapporto con Maria De Filippi: “Ci scambiamo due messaggi all’anno”

A proposito di Maria De Filippi, al fianco della quale si trova nel celebre programma Tu Si Que Vales, ecco che Gerry Scotti ha rivelato di essere uniti da un legame di “stima reciproca“. E a proposito del rapporto che li lega ha rivelato “Abbiamo una frequentazione speciale. Ci scambiamo due messaggi all’anno, ma ci vogliamo davvero bene”.