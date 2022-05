Mara Venier reagisce alla frecciatina di Manuel Bortuzzo per la mancata ospitata, il suo gesto ricorda quello di Barbara D’Urso 

Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo e la conduttrice di Rai 1 Mara Venier. Della questione si è tanto parlato nella giornata di domenica mentre invece ieri a far parlare è stato il gesto social della conduttrice. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grossa polemica in corso tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier

Manuel Bortuzzo e il padre Franco erano stati invitati a partecipare alla puntata di Domenica In andata in onda la scorsa domenica 8 maggio. Il giovane nuotatore, ex concorrente del GF Vip 6, avrebbe dovuto promuovere il film ‘Rinascere’ trasmesso su Rai 1 proprio nella serata di domenica. All’ultimo minuto però l’intervista è saltata, probabilmente Mara Venier non ha gradito l’intervista rilasciata da Manuel a Verissimo, e quindi alla rete concorrente, andata in onda nella giornata di sabato 7 maggio e quindi il giorno prima dell’intervista che l’ex gieffino avrebbe dovuto rilasciare a Domenica In. Bortuzzo in realtà nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha semplicemente raccontato della fine della sua storia d’amore con Lulù Selassiè. Mentre invece a Domenica In avrebbe dovuto promuovere il film che racconta la sua vita ovvero ‘Rinascere’.

Il commento di Manuel sui social ha infastidito la Venier?

Proprio durante la giornata di domenica 8 maggio un utente ha commentato sui social quanto accaduto rivelando il suo pensiero e sostenendo che in realtà Manuel non avesse fatto niente di male perchè le due interviste avrebbero dovuto trattare diversi argomenti. Commento al quale lo stesso Manuel ha risposto affermando “Non tutti ci arrivano“. Come ha reagito la conduttrice alle parole dell’ex gieffino? In un primo momento con il silenzio, ma nelle ore successive si è resa protagonista di un gesto social che a molti è sembrato una chiara frecciatina rivolta all’ex gieffino.

La risposta di Mara Venier alle parole di Manuel

Nella giornata di ieri Mara Venier ha condiviso sui social una sere di stories contenenti i post di alcuni siti web che avevano voluto sottolineare il grande successo ottenuto dalla Venier proprio in occasione della puntata di domenica. Nello specifico uno di tali post recitava tali parole “E’ uscita una AdnKronos, Mara Venier fa il 21.7% di share anche senza ospiti presenti il giorno prima su altre reti televisive”. E proprio tale post a molti utenti è sembrato una chiara frecciatina rivolta a Manuel. Un po’ come la stessa Barbara D’Urso alcuni anni fa parlando della famiglia Rodriguez, che non ha mai partecipato ai suoi show, aveva dichiarato “Faccio ascolti anche senza i fratelli Rodriguez“.