Oggi è un altro giorno, Cristiano Malgioglio mette in grande imbarazzo Serena Bortone che lo riprende

Momenti di particolare imbarazzo sono stati quelli vissuti dalla conduttrice Serena Bortone nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nella giornata di ieri, lunedì 9 maggio 2022. A provocare tale imbarazzo è stato il noto artista italiano Cristiano Malgioglio che allo stesso tempo ha però molto divertito il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Momenti di grande imbarazzo per la conduttrice di Oggi è un altro giorno

Così come ogni pomeriggio ecco che anche ieri, lunedì 9 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, celebre programma televisivo condotto da Serena Bortone. Ospiti della puntata, in collegamento video, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio che a partire da questa sera saranno impegnati nel commentare l’Eurovision Song Contest 2022. E’ stato proprio durante tale collegamento che Cristiano Malgioglio ha provocato alcuni momenti di imbarazzo nella conduttrice.

Le parole di Malgioglio spiazzano Serena Bortone: “Non c’è niente amore”

Nello specifico l’inviato della trasmissione di Rai 1 ovvero Domenico Marozzi rivolgendosi a Cristiano Malgioglio gli ha chiesto di mostrare ai telespettatori il suo particolare outfit. Il celebre artista indossava una maglia con scritto Love ed una gonna abbinata. Proprio nel momento in cui doveva mostrare la gonna ecco che Malgioglio ha pensato bene di sollevarla un po’. Ed è stato a questo punto che è intervenuta la conduttrice chiedendo all’artista di non alzarla troppo. La risposta di Malgioglio è stata “Ma amore anche se la alzo troppo non c’è niente amore”. Parole che hanno fatto molto sorridere i presenti in studio ma che allo stesso tempo hanno imbarazzato la conduttrice che ha poi replicato “Ragazzi c’è un livello… e sono solo le 14:11 contieniti Domenico, contenetevi!”.

Le anticipazioni di Gabriele Corsi sull’Eurovision Song Contest 2022 : “La Lettonia canta una canzone molto divertente”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno ecco che Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi hanno anche fornito qualche anticipazione sull’Eurovision Song Contest 2022 e rivelato quali sono i loro artisti preferiti. Nello specifico Malgioglio ha rivelato di apprezzare molto Sam Ryder ma ha anche espresso delle belle parole sul testo presentato dalla Grecia. Gabriele Corsi invece ha rivelato “La Lettonia canta una canzone molto divertente, poi ci sono anche i ragazzi ucraini.”